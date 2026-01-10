The White Lotus 4 sarà girata al Château de La Messardière

Il palazzo ottocentesco, trasformato in hotel di lusso, ospiterà la prossima stagione della serie Hbo, secondo quanto riportato da Variety

Sarà il lussuosissimo Château de La Messardière di Saint-Tropez, con suites che vanno dai 3 mila agli oltre 8 mila dollari a notte, la location della quarta stagione di The White Lotus, la serie di Mike White prodotta da Hbo. A dare la notizia in esclusiva è Variety, con un articolo sul suo sito. Il Château de La Messardière, spiega il magazine, è un palazzo del XIX secolo trasformato in hotel, adagiato su una tenuta di 32 acri di pini marittimi e cipressi, parte del gruppo Airelles Collection, di proprietà di Stephane Courbit (fondatore e presidente della casa di produzione Banijay. Al momento Hbo non ha rilasciato nessun commento.

Nuova stagione in Costa Azzurra Mike White sta ancora scrivendo la sceneggiatura per la quarta stagione della sua creatura, che dopo Hawaii, Sicilia e Thailandia, toccherà quindi la Costa Azzurra. Le riprese dovrebbero iniziare ad aprile del 2026 e proseguire fino al termine di ottobre, secondo quanto riporta Variety. Oltre al Château de La Messardière ci saranno anche altre location a comporre, tutte insieme, il mosaico del nuovo White Lotus.