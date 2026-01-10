The White Lotus 4 sarà girata al Château de La Messardière

Il palazzo ottocentesco, trasformato in hotel di lusso, ospiterà la prossima stagione della serie Hbo, secondo quanto riportato da Variety
Sarà il lussuosissimo Château de La Messardière di Saint-Tropez, con suites che vanno dai 3 mila agli oltre 8 mila dollari a notte, la location della quarta stagione di The White Lotus, la serie di Mike White prodotta da Hbo. A dare la notizia in esclusiva è Variety, con un articolo sul suo sito. Il Château de La Messardière, spiega il magazine, è un palazzo del XIX secolo trasformato in hotel, adagiato su una tenuta di 32 acri di pini marittimi e cipressi, parte del gruppo Airelles Collection, di proprietà di Stephane Courbit (fondatore e presidente della casa di produzione Banijay. Al momento Hbo non ha rilasciato nessun commento.
Nuova stagione in Costa Azzurra
Mike White sta ancora scrivendo la sceneggiatura per la quarta stagione della sua creatura, che dopo Hawaii, Sicilia e Thailandia, toccherà quindi la Costa Azzurra. Le riprese dovrebbero iniziare ad aprile del 2026 e proseguire fino al termine di ottobre, secondo quanto riporta Variety. Oltre al Château de La Messardière ci saranno anche altre location a comporre, tutte insieme, il mosaico del nuovo White Lotus.
Trama e cast ancora da scoprire
Non ci sono ancora notizie sulla trama, che ricalcherà il canovaccio delle stagioni precedenti, con un gruppo di ospiti che arriverà nella prestigiosa struttura per passarvi una settimana incrociando il proprio destino con quello degli impiegati locali. Alcune fonti hanno affermato che all’interno della sceneggiatura potrebbero esserci riferimenti al Festival di Cannes. Anche sul cast si sa ancora poco. Al momento solo due attori sono stati annunciati: Alexander Ludwig (Earth Abides, Vikings) e AJ Michalka (The Goldbergs, Super 8), entrambi nuovi ingressi in una serie antologica che ha avuto solo tre attori confermati nel corso di più stagioni: Jennifer Coolidge nella prima e seconda, Natasha Rothwell nella prima e nella terza, Jon Gries in tutte e tre le precedenti.