The White Lotus 4, svelati i primi volti del cast della serie HBO

La star di "Vikings" e l'attrice e metà del duo Aly e AJ faranno parte della nuova stagione che sarà ambientata in Francia. La produzione mantiene il riserbo sui ruoli e i dettagli sui personaggi
The White Lotus 4 inizia a prendere forma, come confermano i nuovi dettagli sullo show che arrivano dagli States e dal creatore Mike White, al lavoro già da diverso tempo sul cast, elemento determinante per il successo della serie antologica.
I primi nomi annunciati dalla stampa di settore sono quelli di Alexander Ludwig e AJ Michalka, due volti giovani che andranno ad interpretare ruoli non meglio precisati.
Mentre il terzo ciclo di episodi di The White Lotus è ancora protagonista della stagione dei premi che saranno assegnati nei primi mesi del 2026 (ai Golden Globes lo show targato HBO ha ottenuto sei nomination, tra cui quelle per la Miglior Serie Drammatica più varie candidature per i membri del cast), Mike White, ideatore, regista e showrunner, è impegnatissimo con la pre-produzione della nuova storia le cui riprese dovrebbero inziare nel 2026, probabilmente già in primavera.
I tempi, che dipendono da vari fattori, sono legati anche alla definizione del cast,, fino ad oggi avvolto nel mistero o oggetto di speculazioni, tra cui quella sulle trattative di Helena Bonham Carter riportate da Variety a metà dicembre.
Alexander Ludwig e AJ Michalka sono i primi protagonisti confermati per lo show che si girerà in Francia, molto probabilmente nelle location lussuose della Costa Azzurra.
La trama e i dettagli della nuoova storia non sono stati rivelati ma la vicenda si svolgerà nell'arco di una settimana, come per le passate stagioni. Non mancheranno panorami mozzafiato, crimini e segreti,ingredienti essenziali per la serie che dal 2021 fa viaggiare gli spettatori conducendoli in località esotiche attraverso una trama intrigante e misteriosa.
Chi sono Alexander Ludwig e AJ Michalka
Alexander Ludwig è un attore canadese classe 1992 che si è fatto conoscere dal grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie Vikings ed Heel.
Al cinema ha maturato esperienza in diversi generi: tra i suoi film principali, il thriller-horror The Final Girl (2015) e il suo sequel, The Covenant di Guy Ritchie e Bad Boys: Ride or Die.
AJ Michalka è una attrice e cantante americana classe 1992. Metà del duo Aly e AJ ancora in attività, che ha iniziato a farsi conoscere con i propri lavori per Disney Channel maturando successi di pubblico e commerciali dal 2005, Amanda Joy Michalka ha lavorato anche a diversi progetti per la tv e il cinema, tra cui i film Amabili resti (2009) e la serie The Good Doctor.
I due protagonisti sono al momento dei punti fermi nella produzione che non ha ancora diffuso dettagli sull'hotel o il resort che farà da sfondo alla nuova vicenda thriller.
La serie, che è stata girata in precedenza sempre all'interno di resort Four Season non ha più vincoli in questo senso e potrebbe aprirsi a nuove possibilità.
La stampa americana ha nominato il tra cui il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat e l’Hotel George V di Parigi tra i possibili nuovi set ma tutto è ancora da ufficializzare.
Gli episodi di The White Lotus 3, stagione che ha confermato lo show come fenomeno televisivo della stagione, sono disponibili su Sky e Now.
