The White Lotus 4, svelati i primi volti del cast della serie HBO

Mentre il terzo ciclo di episodi di The White Lotus è ancora protagonista della stagione dei premi che saranno assegnati nei primi mesi del 2026 (ai Golden Globes lo show targato HBO ha ottenuto sei nomination , tra cui quelle per la Miglior Serie Drammatica più varie candidature per i membri del cast), Mike White, ideatore, regista e showrunner, è impegnatissimo con la pre-produzione della nuova storia le cui riprese dovrebbero inziare nel 2026, probabilmente già in primavera. I tempi, che dipendono da vari fattori, sono legati anche alla definizione del cast,, fino ad oggi avvolto nel mistero o oggetto di speculazioni, tra cui quella sulle trattative di Helena Bonham Carter riportate da Variety a metà dicembre. Alexander Ludwig e AJ Michalka sono i primi protagonisti confermati per lo show che si girerà in Francia, molto probabilmente nelle location lussuose della Costa Azzurra. La trama e i dettagli della nuoova storia non sono stati rivelati ma la vicenda si svolgerà nell'arco di una settimana, come per le passate stagioni. Non mancheranno panorami mozzafiato, crimini e segreti,ingredienti essenziali per la serie che dal 2021 fa viaggiare gli spettatori conducendoli in località esotiche attraverso una trama intrigante e misteriosa.

Chi sono Alexander Ludwig e AJ Michalka

Alexander Ludwig è un attore canadese classe 1992 che si è fatto conoscere dal grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie Vikings ed Heel.

Al cinema ha maturato esperienza in diversi generi: tra i suoi film principali, il thriller-horror The Final Girl (2015) e il suo sequel, The Covenant di Guy Ritchie e Bad Boys: Ride or Die.

AJ Michalka è una attrice e cantante americana classe 1992. Metà del duo Aly e AJ ancora in attività, che ha iniziato a farsi conoscere con i propri lavori per Disney Channel maturando successi di pubblico e commerciali dal 2005, Amanda Joy Michalka ha lavorato anche a diversi progetti per la tv e il cinema, tra cui i film Amabili resti (2009) e la serie The Good Doctor.

I due protagonisti sono al momento dei punti fermi nella produzione che non ha ancora diffuso dettagli sull'hotel o il resort che farà da sfondo alla nuova vicenda thriller.

La serie, che è stata girata in precedenza sempre all'interno di resort Four Season non ha più vincoli in questo senso e potrebbe aprirsi a nuove possibilità.

La stampa americana ha nominato il tra cui il Grand-Hôtel du Cap-Ferrat e l’Hotel George V di Parigi tra i possibili nuovi set ma tutto è ancora da ufficializzare.

Gli episodi di The White Lotus 3, stagione che ha confermato lo show come fenomeno televisivo della stagione, sono disponibili su Sky e Now.