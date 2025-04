The White Lotus 3, il cast festeggia episodio finale nel resort a tema

1/14 ©Getty

Da lunedì 7 aprile è disponibile in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, l'episodio conclusivo della terza stagione di The White Lotus, lo show targato HBO ideato, scritto e diretto da Mike White, che quest'anno ha intrattenuto il pubblico con un'avventura ambientata in Thailandia. Dieci attori del cast corale dello show antologico si sono riuniti in California, al Four Seasons Hotel Westlake Village di Los Angeles, per commentare l'elettrizzante finale di stagione

The White Lotus 3, l'episodio finale il più lungo di sempre: durerà ben 90 minuti