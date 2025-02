The White Lotus 3, l'hotel thailandese location della serie tv

Il Four Seasons Resort di Koh Samui è stata la principale location delle riprese, ma non l'unica. Esploriamole tutte

La terza stagione di The White Lotus è approdata il 17 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Ambientata in Thailandia, è stata girata al Four Seasons Resort Koh Samui, sull'isola omonima.

Le location di The White Lotus 3

Il lussuoso Four Seasons Resort Koh Samui è stato il fulcro delle riprese di The White Lotus 3. Un hotel cinque stelle, sito su una collina tropicale all’estremità nord-occidentale dell'isola, con spiaggia privata e con affaccio sul Golfo della Thailandia. Tuttavia, non è stato questo l'unico luogo usato dalla troupe.

Alcune scene sono state girate a Bangkok, altre nei resort Anatara: l'Anantara Bophut Koh Samui Resort sulla spiaggia di Bophut, l'Anantara Lawana Koh Samui Resort famoso per il suo Singing Bird Lounge (un bar costruito tra i rami di un albero secolare) e l'Anantara Mai Khao Phuket Villas tra le spiagge di Mai Khao: si trovano proprio qui, il Wellness Sanctuary e la Belinda’s Room della serie. All'interno del resort Anantara di Phuket è stata creata anche un'esperienza a tema, la Lotus Awakening Escape, che comprende: sistemazione di lusso per due ospiti, giornata a tema "fiore di loto" con lezione di piegatura del loto, preghiera guidata presso la Spirit House del resort, visita al Big Buddha e al Wat Plai Laem, accesso al punto panoramico di Chawen e visita al rifugio Elephant Kingdom. Infine, la "Lotus Indulgence" per due all'interno della spa e una cena esclusiva sulla spiaggia, dall'evocativo nome di "Cocoon".