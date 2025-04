Swarovski, la nuova campagna con Ariana Grande. VIDEO

Ariana Grande, la campagna pop e bohémienne

La primavera e l'estate sono un buon momento per mostrare al mondo una versione più dinamica e luminosa di sé. Sfruttando il potere trasformativo del cristallo, magari.

È ciò che accade ad Ariana Grande nella nuova campagna per i gioielli Swarowski, la terza della star globale per l'iconico marchio di cristalli, foto e video che liberano la luce e i colori della bella stagione, raccontata dai creatori delle nuove collezioni di preziosi in chiave pop e bohémienne.

Il cristallo è espressione della metamorfosi, un materiale che varia di colore in base alla luce. In questa campagna, Ariana Grande Ariana subisce una trasformazione grazie ai gioielli pieni di luce che lei indossa in maniera stratificata, uno styling che piace moltissimo a Giovanna Engelbert.

Collane, bracciali, anelli e orecchini sono mescolati in maniera assolutamente creativa per un'esplosione di freschezza pop che toglie alla popstar la patina Old Hollywood che ha ispirato una delle precedenti campagne per il brand, quella per la Ariana Grande x Swarovski capsule collection.

Qui i gioielli sono espressione di gioia e freschezza, due caratteristiche che Ariana Grande incarna alla perfezione.

La star è una rappresentante perfetta della filosofia del gioiello del marchio che promuove pezzi d’impatto, freschi ed incisivi.