Addio a Robert Benton, il regista di Kramer contro Kramer

Robert Benton, l'influente sceneggiatore e regista vincitore di premi Oscar per Kramer contro Kramer e Le stagioni del cuore, è morto domenica nella sua casa di Manhattan. Lo ha confermato oggi al New York Times la sua storica assistente e manager Marisa Forzano.



Benton, 92 anni, aveva al suo attivo l'esplosivo copione di Bonnie e Clyde, scritto da neofita a Hollywood con il collega alla rivista Esquire David Newman. Le avventure dei banditi dell'epoca della Depressione Bonnie Parker e Clyde Barrow, con la regia di Arthur Penn e l'interpretazione di Faye Dunaway e Warren Beatty, divennero una sensazione subito dopo il debutto nelle sale nel 1967 interpretando, nonostante l'ambientazione negli anni Trenta, i momenti turbolenti che in quel periodo stava vivendo l'America. Il film - che in Italia debuttò come Gangster Story - conquistò i critici con i riferimenti alla nouvelle vague francese (Benton e Newman avrebbero voluto come regista Francois Truffaut): al New Yorker Pauline Kael lo definì il più importante degli anni Sessanta.