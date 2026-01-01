Il nuovo anno si apre nella cucina di MasterChef Italia con prove inedite e un’attenzione speciale alla sostenibilità. Giovedì 1° gennaio alle 21.15 su Sky e NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accolgono Chef Chiara Pavan per la prima Green Mystery Box. In palio una Green Pin, poi l’Invention Test dedicato all’insalata liquida di Cannavacciuolo e la prima esterna tra le forme di Parmigiano Reggiano

Nella Masterclass di MasterChef Italia (LO SPECIALE) il nuovo anno porta con sé un tuffo nella tradizione ma anche qualche innovazione importante: quel che è certo è che la gara continua e non sono ammesse distrazioni. Per i 18 cuochi amatoriali ancora in gara, gli episodi di giovedì 1° gennaio 2026, sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, partiranno all’insegna del green e della sostenibilità: il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riaccoglierà infatti in postazione Chef Chiara Pavan, che sarà la protagonista delle nuovissime Green Mystery Box, delle speciali Mystery che, per la prima volta al mondo, saranno incentrate su ingredienti che aiutano sostenibilità e riutilizzo. Chef Pavan, che col suo Venissa sulla laguna veneta – una Stella Michelin oltre a una Stella Verde – porta avanti il suo credo secondo cui ci sono molti modi di salvaguardare il pianeta attraverso la cucina (riduzione degli sprechi, l’utilizzo di specie invasive per proteggere quelle in via di estinzione o la collaborazione con i piccoli agricoltori capaci di fornire alimenti a km0), chiederà ai cuochi amatoriali in gara di preparare un piatto che rispetti questa filosofia: in palio una preziosa Golden Pin, il “jolly” da usare nelle prove successive, ma anche una utilissima e inedita Green Pin per colui che avrà preparato il piatto più “green”, che avrà il diritto di chiedere 10 minuti in più per completare la propria cucinata in una delle prossime sfide. A seguire, nell’Invention Test il protagonista sarà Antonino Cannavacciuolo che porterà in classe uno dei suoi signature dishes più famosi e tecnicamente complessi, l’insalata liquida.

Prima prova in esterna tra le forme di Parmigiano Reggiano Chi avrà superato indenne la prima parte della serata potrà poi accedere alla prima prova in esterna di questa stagione di MasterChef Italia, che avverrà – nella serata di giovedì 1° gennaio 2026 dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con i due episodi sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – nella patria di uno dei prodotti della cucina italiana più amati, versatili, popolari e conosciuti nel mondo, il Parmigiano Reggiano. Gli aspiranti chef, infatti, andranno a Rivalta, frazione di Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma, nella terra di questo patrimonio inestimabile della cultura enogastronomica italiana: parleranno con i casari del luogo, ascolteranno la storia e le lavorazioni legate a questo stupendo formaggio, ma soprattutto si divideranno nelle due Brigate, la Rossa e la Blu, per cucinare per 50 persone – tra casari, battitori e assaggiatori – che quotidianamente lavorano e vivono tra le forme di Parmigiano Reggiano. I componenti della Brigata che avrà conquistato il loro esigentissimo palato andranno in balconata, gli altri invece dovranno affrontare il Pressure Test indossando i temutissimi grembiuli neri. Purtroppo, però, qualcuno di loro dovrà sfilarlo per sempre e tornare a casa, abbandonando il proprio percorso nelle cucine di MasterChef Italia.

MasterChef Magazine, ricette e sfide ogni giorno alle 19.35 Continua, inoltre, anche questa settimana - tutti i giorni alle ore 19.35, sempre su Sky e NOW - MasterChef Magazine, la rubrica in cui chef e cuochi amatoriali in gara nella Masterclass si confrontano su tematiche food e realizzano ricette sempre nuove. In cucina si alterneranno grandi chef ospiti e Bruno Barbieri, il decano dei giudici del programma, ma anche la vincitrice in carica Anna Zhang e il suo collega nella Masterclass dello scorso anno Jack Canevali.

MasterChef Italia, partner e curiosità dietro le quinte dello show Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo. Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Volskwagen Veicoli Commerciali, Hotpoint – Ariston, Regina Asciugoni, Duchessa Lia, AIA S.p.A., Acqua Minerale San Benedetto, ACE, Mutti, Garofalo Pasta, Kozel, Olio Fiippo Berio, Eurovo, Rizzoli Emanuelli, Siggi, Pizzoli, GranTerre, Melinda, MD Supermercati, Cromaris, Bluenergy Group, Alce Nero, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, De’Longhi, Molino Spadoni, Mazzetti l'Originale, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Latteria Soligo, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group. Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.

