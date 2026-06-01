Dopo i due spettacoli di Roma, Cesare Cremonini sarà in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e infine alla Visarno Arena di Firenze

Sabato 6 e domenica 7 giugno Cesare Cremonini sarà protagonista di un doppio appuntamento al Circo Massimo. Secondo quanto riportato dal sito di Ticketone , i concerti avranno inizio alle ore 21.15 . Al momento l’artista ( FOTO ) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette delle due serate. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti allo spettacolo di Gorizia:

Domenica 31 maggio Cesare Cremonini ha inaugurato la nuova tournée con lo spettacolo all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia. DOpo lo show, il cantautore bolognese ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre due milioni di follower: “Non poteva esserci inaugurazione migliore! Grazie di cuore per averci ospitato in questi giorni di prove e per l’incredibile gioia con cui avete accolto la nostra partenza. Ci vediamo alla doppia data al Circo Massimo!”.

Prima dell’avvio della tournée, l’artista ha parlato del grande palco costruito per offrire uno spettacolo alle migliaia di persone attese: “Voglio far sentire protagoniste 80.000 persone. Per questo abbiamo creato torri custom alte 12 metri che ospitano 3 grandi schermi circolari e lo stesso impianto di diffusione sonora presente sul palco principale, non dei normali ripetitori, offrendo la massima qualità sonora possibile a tutti. Non si può pagare di meno per sentire peggio. Chi sarà fuori dal pit vivrà uno spettacolo nello spettacolo, per certi versi migliore”.

Cesare Cremonini ha aggiunto: “Ovviamente il pit si godrà la prima fila, la vicinanza con me e la band, ma la passerella è lunga 100 metri e l’ho fatta abbassare per permettere una visibilità ottimale, quindi ci vedremo tutti negli occhi. La superficie di schermo alla massima definizione è di 220 metri quadrati. È un grandissimo palco semi centrale nella pratica. Con un audio e un reparto tecnico tra i migliori al mondo”. Dopo i due spettacoli di Roma, Cesare Cremonini sarà in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e infine alla Visarno Arena di Firenze. Ecco il calendario con tutti i dettagli:

6 giugno – Roma, Circo Massimo

7 giugno – Roma, Circo Massimo

10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura

13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena

17 giugno – Firenze, Visarno Arena