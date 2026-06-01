Dopo i due spettacoli di Roma, Cesare Cremonini sarà in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e infine alla Visarno Arena di Firenze
Dopo la data zero all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia, il 6 e il 7 giugno Cesare Cremonini sarà in concerto al Circo Massimo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli in programma a Roma: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
cesare cremonini a roma, la possibile scaletta
Domenica 31 maggio Cesare Cremonini ha inaugurato la nuova tournée con lo spettacolo all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia. DOpo lo show, il cantautore bolognese ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre due milioni di follower: “Non poteva esserci inaugurazione migliore! Grazie di cuore per averci ospitato in questi giorni di prove e per l’incredibile gioia con cui avete accolto la nostra partenza. Ci vediamo alla doppia data al Circo Massimo!”.
Sabato 6 e domenica 7 giugno Cesare Cremonini sarà protagonista di un doppio appuntamento al Circo Massimo. Secondo quanto riportato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.15. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle scalette delle due serate. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti allo spettacolo di Gorizia:
- Alaska Baby
- Dicono di me
- PadreMadre
- Il comico (Sai che risate)
- La ragazza del futuro
- Ora che non ho più te
- La nuova stella di Broadway
- Latin Lover
- Possibili scenari
- Buon viaggio (Share The Love)
- Acrobati
- Vieni a vedere perché
- Le sei e ventisei
- Mondo
- Logico #1
- Grey Goose
- Aurore boreali
- Figlio di un re
- Tie Your Mother Down
- 50 Special
- San Luca
- Marmellata #25
- Poetica
- Nessuno vuole essere Robin
- Un giorno migliore
Approfondimento
Cesare Cremonini, sopralluogo a Gorizia prima del concerto
Prima dell’avvio della tournée, l’artista ha parlato del grande palco costruito per offrire uno spettacolo alle migliaia di persone attese: “Voglio far sentire protagoniste 80.000 persone. Per questo abbiamo creato torri custom alte 12 metri che ospitano 3 grandi schermi circolari e lo stesso impianto di diffusione sonora presente sul palco principale, non dei normali ripetitori, offrendo la massima qualità sonora possibile a tutti. Non si può pagare di meno per sentire peggio. Chi sarà fuori dal pit vivrà uno spettacolo nello spettacolo, per certi versi migliore”.
Cesare Cremonini ha aggiunto: “Ovviamente il pit si godrà la prima fila, la vicinanza con me e la band, ma la passerella è lunga 100 metri e l’ho fatta abbassare per permettere una visibilità ottimale, quindi ci vedremo tutti negli occhi. La superficie di schermo alla massima definizione è di 220 metri quadrati. È un grandissimo palco semi centrale nella pratica. Con un audio e un reparto tecnico tra i migliori al mondo”. Dopo i due spettacoli di Roma, Cesare Cremonini sarà in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e infine alla Visarno Arena di Firenze. Ecco il calendario con tutti i dettagli:
- 6 giugno – Roma, Circo Massimo
- 7 giugno – Roma, Circo Massimo
- 10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura
- 13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena
- 17 giugno – Firenze, Visarno Arena
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