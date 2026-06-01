A Minecraft Movie 2: Squared, il video che conferma il sequel del film

I protagonisti del primo film campione d'incassi hanno introdotto i nuovi membri del cast del sequel che ora ha anche un titolo ufficiale. L'appuntamento in sala è per il 23 luglio 2027

Manca poco più di un anno al debutto nelle sale cinematografiche del sequel di Un film Minecraft, pellicola che ha fatto registrare incassi altissimi nella stagione 2025, la cui realizzazione è stata ufficializzata lo scorso ottobre.

Il film, che svilupperà nuove avventure nell'universo del videogioco di successo, ha ora un titolo originale ufficiale: A Minecraft Movie Square.

Questa ed altre importanti novità sulla produzione sono state annunciate nei giorni scorsi nel corso del Minecraft Live Event.

Un nuovo video con alcuni dei protagonisti, tra cui Jake Black e Jason Momoa, è apparso sui canali social di Minecraft. Nella clip col dietro le quinte ci sono anche le immagini con le new entry del cast.

Nel film torna Matt Berry con un ruolo nuovo Il capitolo due della saga di film tratti da Minecraft sarà abbinato a una sfida creativa per i fan del gioco.

Warner Bros. e Legenday Pictures hanno offerto la possibilità ai fan di creare una nuova costruzione che sarà votata all'interno di un contest ufficiale finalizzato all'inserimento nella stessa nel nuovo film o nei titoli di coda.

Al vincitore e ai suoi amici la produzione offre una proiezione speciale del film che debutterà nelle sale statunitensi il 23 luglio 2027.

Minecraft Movie Squared (il titolo in italiano, se ci sarà, è ancora da definire) è in lavorazione da qualche tempo, come è noto.

Nella nuova grande avventura tornerà Matt Berry, attore comico e star di What We Do in the Shadows, anche lui nella clip pubblicata dai canali ufficiali del film.

Berry, che aveva fatto già un'apparizione nel primo film, tornerà con nuove vesti ma rivela di non poter parlare del suo ruolo nel progetto.

Tra i fan si fa strada l'ipotesi - verosimile - che a lui toccherà interpretare Herobrine, antagonista nel gioco. Approfondimento Un film Minecraft, cos'è il trend Chicken Jockey

Jack Black, Jason Momoa e Kirsten Dunst nella clip Nella clip Jack Black e Jason Momoa, rispettivamente volti di Steve e Garrett Garrison, introducono gli spettatori al making of del nuovo film Minecraft, attualmente in fase di riprese in Nuova Zelanda.

Le due star di Hollywood confermano di poter svelare poco ma anticipano senza mezzi termini che il secondo film di quella che ha molte probabilità di diventare una saga di successo sarà ancora più spettacolare ed emozionante.

La clip prosegue con Danielle Brooks, già introdotta come Dawn, e passa a un'altra new entry della produzione, già annunciata, l'attrice Kirsten Dunst.

Dunst viene fuori da una roulotte dal set e si mostra con la chioma rosso rame pettinata in una lunga treccia.

L'attrice e musa di Sofia Coppola, nota per i suoi numerosi ruoli frammatici, sarà Alex.

Le sue espressioni tradiscono l'entusiasmo per il progetto di cui fa parte, un lavoro che aveva definito come un sogno finalmente realizzato. Anche lei dà appuntamento al pubblico in sala per la prossima estate. Approfondimento Un film Minecraft, 6 curiosità sul film

Un contest per ripetere il successo del primo film al box office Dopo una lunga parentesi dedicata agli attori, la parola passa al regista Jared Hess, confermato dietro la macchina da presa per il sequel, e a Jens Bergenstain di Mojang Studios che raccontano il contest al pubblico.

La clip accende la curiosità sulla nuova trama, che resta top secret ma che promette di espandere le avventure del primo capitolo con nuove ambientazioni e nuove creature.

Manca ancora molto prima che il film debutti in sala, c'è tutto il tempo per godersi tante altre anticipazioni.

Un film Minecraft è stato uno dei maggiori incassi globali del 2025. Nel mondo ha totalizzato quasi un miliardo di dollari. In Italia è stato il sesto film più visto dell'anno.

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