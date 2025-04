Arriva, il 3 aprile, nei cinema italiani, uno dei film più attesi a tema videogiochi. Ecco alcune cose da sapere: dalla realizzazione ai doppiatori italiani, dai protagonisti alle scelte musicali

Il 3 aprile debutta nei cinema italiani una delle pellicole più attese a tema videogiochi, Un film Minecraft, primo adattamento cinematografico live-action di uno dei videogame più popolari al mondo. Ecco alcune curiosità sul film, dalla realizzazione ai doppiatori italiani.

La storia del videogame Il film, come detto, si basa sul videogioco Minecraft, nato da un’idea del programmatore svedese Markus Persson e pubblicato per la prima volta il 17 maggio 2009 su Pc. Il videogame, rilasciato nella versione completa nel 2011, è diventato ben presto un successo globale, raccogliendo attorno a sé una nutrita community di giocatori, e spostandosi anche su altre piattaforme, come ad esempio Nintendo Switch. Il concept è relativamente semplice perché unisce il mondo delle costruzioni ai mondi fantasy. Minecraft consente principalmente di costruire strutture fatte di cubi, ma ci sono varie modalità di gioco. Ad esempio, c’è la modalità “sopravvivenza”, in cui i giocatori devono combattere nemici come zombie e scheletri. E poi c’è quella “creativa” in cui si può creare qualsiasi cosa, senza restrizioni. E si può giocare da soli, o in compagnia. Il gioco ha avuto così tanto successo che, nel 2014, è passato alla Microsoft con un accordo pari a 2,5 miliardi di dollari. L’azienda ne ha sfruttato tutto il potenziale sviluppando Minecraft Education, una versione progettata specificamente per le scuole. Approfondimento I 15 ANNI DI MINECRAFT

Il cast Un Film Minecraft, diretto da Jared Hess, si basa sulla storia di su un gruppo di improvvisati avventurieri che vengono trascinati in uno strano mondo, l'Overworld, attraverso un misterioso portale. Qui si ritroveranno in quello che appare come un “paese delle meraviglie”, dove tutto ha forma cubica. Per far ritorno a casa, i quattro dovranno imparare come funziona questo nuovo e strano mondo e proteggerlo. Non saranno però da soli: li aiuterà Steve, una sorta di esperto artigiano del posto. Anche se la lista degli attori che vedremo sullo schermo è stata svelata poco a poco, di sicuro nel cast spiccano i nomi di Jason Momoa e Jack Black. Jason Momoa veste i panni di Garrett Garrison, Jack Black invece è Steve. Nel cast troviamo poi Emma Myers - nel ruolo di Natalie -, Danielle Brooks - nel ruolo di Dawn - e Sebastian Eugene Hansen nel ruolo di Henry. Approfondimento Un Film Minecraft, il trailer finale della pellicola

Il significato dietro il titolo Un Film di Minecraft In un'intervista con Variety, il regista Jared Hess ha spiegato la scelta del titolo del film. Il videogioco Minecraft, che non ha una trama fissa o un canone narrativo, è costruito sulla creatività individuale dei giocatori. Ogni utente può plasmare il proprio mondo, costruire storie uniche e vivere avventure personalizzate. È proprio per questo che il titolo del film vuole discostarsi ed evitare di canonizzare una narrazione ufficiale, lasciando spazio all'immaginazione dei fan. "Non stiamo canonizzando nulla," ha detto Hess. "Siamo solo una delle tante storie possibili nel mondo di Minecraft. Ogni giocatore crea la sua avventura e il nostro film vuole semplicemente essere una di queste." Il titolo Un Film di Minecraft, quindi, è stato scelto proprio per rispettare "la diversità di storie che i giocatori creano nel gioco."

MINECRAFT - ©Webphoto