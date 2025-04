Moda, da Ferragamo "Back to Earth", capsule per Giornata della Terra

Paglia, sughero e canapa per abbigliamento e accessori realizzati ad hoc per celebrare l'evento planetario e catalizzare l'attenzione sulle tematiche green. Tra tradizione e tecniche di lavorazione innovative

Materiali di origine naturale e design e fattura Made in Italy. Ferragamo ha lanciato i occasione della Giornata della Terra 2025 una capsule composta da capi di abbigliamento e accessori per lei e per lui, disponibile da martedì 22 aprile sul sito ufficiale della Maison fiorentina e in alcune boutique selezionate nel mondo, ventisei, distribuite tra Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Messico, Brasile, Giappone, Cina, Corea, Hong Kong, Taiwan ed Emirati Arabi.

La capsule collection "Back to Heart" celebra, come suggerisce il suo nome, il ritorno alla Terra attraverso strade inedite che uniscono moda e natura.

Stile casual (ma soprattutto green) e per lui e per lei Fattura raffinatissima, design esclusivo, impiego di materiali di origine naturale. Sono questi alcuni dei fattori che hanno reso grande nel mondo la Maison di Salvatore Ferragamo che già negli anni Quaranta sperimentava combinando in maniera sofisticata paglia, sughero e canapa per accessori che hanno fatto la storia della moda italiana.

La filosofia del fondatore è oggi alla base della capsule "Back to Heart" che utilizza materie prime lavorate con tecniche green all'avanguardia.

Green sono anche i packaging, realizzati con carta completamente riciclata e proveniente da foreste gestite responsabilmente, legno e cotone riciclato.

Quanto alla collezione, abbigliamento e accessori per lei e per lui, si compone di un numero essenziale di pezzi che arricchiscono il guardaroba offrendo soluzioni per varie occasioni.

Felpe e bermuda di cotone e, per chi ama lo stile casual, abiti chemisier, t-shirt, pantaloni fluidi. Tutto stampato con un motivo paesaggistico che richiama gli orizzonti rurali della Toscana o a fiori, perfetto per la primavera.

La stampa è realizzata con Bio Black TXTM, una dispersione a base d'acqua contente un pigmento nero di origine rinnovabile, derivante da scarti di legno.

I tessuti di base sono seta naturale e cotone biologico, stoffe che provengono da filiere italiane, con coltivazioni in Puglia e in Sicilia.

Scarpe e borse in pelle bio based Per la sezione accessori, la capsule è guidata da una proposta della ballerina Ferragamo, icona del brand, che combina una tomaia in pelle conciata al vegetale e una suola in gomma di origine naturale.

Fiore all'occhiello, una edizione limitata della borsa a mano Hug con quadranti in pelle bio based e trattata con conce vegetali, un design che lascia trasparire la pouch interna, in seta e cotone organico, stampata con la silhouette di un paesaggio toscano. Anche il charm a fiore è realizzato con i ritagli di produzione.

Il fondatore Ferragamo si è industriato, in tempi di autarchia, a cercare combinazioni di moda valide sia dal punto di vista funzionale che estetico. Oggi l'emergenza ambientale spinge a cercare soluzioni e alternative alle lavorazioni che impoveriscono un pianeta già altamente compromesso.

