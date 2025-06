Sky Inclusion Days incontra Alessandro Borghese. L'intervista

“Sono meno per la carne coltivata e più per gli insetti. Il futuro in cucina ci riserverà anche gli insetti. È una questione di cultura. Gli insetti vengono mangiati in moltissime culture gastronomiche” lo ha spiegato Alessandro Borghese parlando di cucina alternativa. “Noi già mangiamo mezzo chilo di insetti all’anno inconsapevolmente. Dal caffè, al cacao, al grano della pasta, al riso quando vengono processati, all’interno del processo qualche insetto ci finisce. Ingeriamo sicuramente qualche insetto, come i motociclisti che stanno a bocca aperta col casco d’estate…”

Nel corso del suo intervento Borghese ha potuto anche dare un consiglio a chi vorrebbe seguire la sua strada: “la cucina è unicamente passione, perché è un lavoro faticoso. Non ci sono scorciatoie, non c’è ChatGpt in cucina…niente carbonara fatta col computer”.

“Siamo l’unico Paese al mondo che finisce il pranzo, magari pantagruelico, e chiede: ‘che mangiamo per cena?’”. Con oltre 100 mila km in Italia e non solo e più di 480 ristoranti visitati con il format ‘Alessandro Borghese 4Ristoranti’, Borghese ha fatto un bilancio sulla cucina italiana: “Abbiamo una cucina regionale che è la più vasta del mondo, forse solo quella cinese ci sta dietro. E abbiamo una cultura gastronomica importante. 4Ristoranti è un programma di cucina che ha molta empatia, che la gente ama. La cucina ha quel potere evocativo che solo la musica ha. Prima i ristoranti dovevamo cercarli noi, poi col tempo sono loro che ci cercano. Arrivano le richieste per poter partecipare, mandiamo troupe in avanscoperta, si fa un casting” .

Nel corso del panel anche Antonella d’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia ha potuto aggiungere che “4Ristoranti oltre a essere un fenomeno culturale, è diventato parte del racconto televisivo italiano e di questo siamo orgogliosissimi, ha dato una spinta propulsiva alla ristorazione locale”.

