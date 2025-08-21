A Roberto Bolle il titolo di "Chevalier des Arts et des Lettres"

Spettacolo

È il simbolo della danza in Italia e nel mondo. Nato a Casale Monferrato il 26 marzo del 1970 si è diplomato alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di cui è diventato subito Primo Ballerino e poi étoile. Ha ricoperto il ruolo più alto anche all'American Ballet. Ha già festeggiato 25 anni come artista ospite del Royal Ballet di Londra e i 25 anni dei suoi Gala con i friends. Una vita di successi costruiti alla sbarra, passo dopo passo