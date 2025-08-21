A Roberto Bolle il titolo di "Chevalier des Arts et des Lettres"

Esplora tutte le offerte Sky
Roberto Bolle insignito del titolo di "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres"

Spettacolo
©Getty

L'onorificenza, comunicata dalla Ministra della Cultura Rachida Dati, rappresenta una delle principali distinzioni tra i quattro ordini ministeriali del Paese. Al danzatore italiano, amatissimo anche in Francia, il riconoscimento è stato conferito per "il suo contributo e il suo impegno al servizio della cultura, della sua diffusione e della sua promozione". 

Roberto Bolle è stato insignito del titolo di Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres dalla Repubblica Francese. L'onorificenza, comunicata dalla Ministra della Cultura Rachida Dati, rappresenta una delle principali distinzioni tra i quattro ordini ministeriali del Paese. All’étoile, amatissimo anche in Francia, il riconoscimento è stato conferito per "il suo contributo e il suo impegno al servizio della cultura, della sua diffusione e della sua promozione". Un premio prestigioso che sottolinea ancora una volta l'impatto dell'opera.

 

In testa all'articolo il servizio di Sky Tg24: "Roberto Bolle festeggia i 25 anni con i Friends all'Arena"

Foto: Luciano Romano - Archivio Fotografico Fondazione Teatro alla Scala

Roberto Bolle compie 50 anni, la carriera straordinaria. FOTO

È il simbolo della danza in Italia e nel mondo. Nato a Casale Monferrato il 26 marzo del 1970 si è diplomato alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di cui è diventato subito Primo Ballerino e poi étoile. Ha ricoperto il ruolo più alto anche all'American Ballet. Ha già festeggiato 25 anni come artista ospite del Royal Ballet di Londra e i 25 anni dei suoi Gala con i friends. Una vita di successi costruiti alla sbarra, passo dopo passo 

