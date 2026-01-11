Arriva per la prima volta al cinema in Italia il film del 1995 di Katsuhiro Otomo, composto da tre episodi distinti: Magnetic Rose, Stink Bomb e Cannon Fodder. Un anime che attraversa fantascienza, satira e allegoria politica e mette in scena il potere della memoria, l’assurdità della catastrofe tecnologica e la normalizzazione della guerra. L’opera sarà al cinema solo il 12, 13 e 14 gennaio con Animagine . Un classico dell’animazione giapponese che, a trent’anni dall’uscita, conserva la sua forza perturbante

A trent’anni dall’uscita, Memories arriva per la prima volta nelle sale italiane come evento speciale: solo il 12, 13 e 14 gennaio con Animagine , la collana che porta al cinema grandi titoli dell’animazione giapponese grazie alla collaborazione fra Dynit e Adler Entertainment. Un ritorno sul grande schermo che ne valorizza la natura frammentaria e visionaria, pensata per essere attraversata, più che spiegata. Memories non chiede allo spettatore di essere accompagnato, ma di accettare lo spaesamento: chi cerca coerenza, comfort o una narrazione rassicurante rischia di restarne escluso.

Guardare oggi Memories è come sfogliare tre riviste diverse trovate nello stesso cassetto: fantascienza lirica, farsa tossica, distopia operaia. Realizzato nel 1995, il film anime ideato da Katsuhiro Otomo non cerca coerenza né sintesi, ma procede per scarti, cortocircuiti, cambi di tono improvvisi. Ogni episodio è un mondo a sé, con un linguaggio, un ritmo e un’immaginazione autonoma, e proprio per questo Memories rifiuta l’idea di essere letto come un’opera compatta. È un oggetto irregolare, volutamente disomogeneo, che alterna melodramma, commedia nera e allegoria politica lasciando allo spettatore il compito – e la responsabilità – di tenere insieme i pezzi.

Produzione come gesto creativo

Memories nasce come un progetto collettivo, ma non democratico.Katsuhiro Otomo agisce da architetto più che da semplice autore, costruendo un film che è insieme antologia e campo di prova. Qui Otomo non è il demiurgo di Akira, ma un curatore inquieto: rinuncia al controllo totale per mettere in crisi l’idea stessa di unità, di firma, di capolavoro. Affida Magnetic Rose allo Studio 4°C di Kōji Morimoto, Stink Bomb a Madhouse con Tensai Okamura, e si riserva Cannon Fodder, il segmento più radicale e meno conciliatorio. Non è una suddivisione neutra: ogni episodio sperimenta un’idea diversa di animazione, di racconto e perfino di spettatore. Memories non cerca un pubblico unico, ma accetta il rischio della frattura, della disomogeneità, dell’irregolarità come valore.

Questa irregolarità non è un difetto da correggere: è il cuore dell’operazione. Otomo sembra voler dimostrare che l’animazione può essere, nello stesso respiro, gotica e comica, melodramma e pamphlet, allucinazione sentimentale e allegoria politica. E soprattutto che può permettersi il lusso di cambiare pelle senza chiedere scusa.