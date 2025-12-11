Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale segna la svolta più adulta e radicale dell’universo creato da Monkey Punch. Takeshi Koike firma un anime cupo, fisico e visivamente magnetico che trascina Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko in una lotta contro il tempo su un’isola ostile, tra minacce immortali, eredità mitologiche e una riflessione intensa sull’identità del ladro gentiluomo

Da qui in avanti il film precipita – in senso narrativo e letterale – dentro la sua stessa mitologia. Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko si ritrovano su un’isola fuori dalle mappe, intrappolati da una tossina che concede loro soltanto 24 ore di vita. L’isola non è uno scenario, ma un organismo ostile: un cimitero di armi, un relitto apocalittico che ingloba e respinge. Koike non smussa nulla: né la violenza, né l’erotismo, né quella tensione noir che restituisce al ladro gentiluomo la sua natura più anarchica. Senza contare il delizoso omaggio all' L'isola del dottor Moreau e ai suoi antropormorfi animali nata dal genio di H.G, Welles.

Non è un semplice recap, ma una chiamata alle armi : Koike non sta inaugurando un nuovo capitolo, sta chiudendo un cerchio e portando la sua visione al compimento.

In una vertiginosa messa in abisso , il film si apre con una domanda che è insieme provocazione e manifesto: «Non siete stanchi di aspettare?» Subito dopo, un montaggio ipnotico e potentissimo condensa l’intero percorso del progetto “IIIrd”, rievocando i mediometraggi dedicati ai compagni e antagonisti del ladro dalle lunghe basette:

Con Lupin the IIIrd – The Movie – La stirpe immortale, (al cinema dall'11 dicembre) Takeshi Koike compie ciò che molti registi avevano solo sfiorato: riportare Lupin alla sua anima più autentica, ribelle e sensuale, quella che pulsa sotto la superficie sin dai tempi di Monkey Punch. Il ritorno al 2D tradizionale dopo quasi trent’anni non è nostalgia, ma un atto di coraggio: Koike vuole un Lupin più adulto, più fisico, più pericoloso. E lo dichiara fin dai primi secondi.

Muom, Mamo e l’eco di un’eredità oscura

Al centro del racconto emerge la figura di Muom, un essere immortale, inquietante, dotato di una forza che travalica la logica. Non è un villain nel senso tradizionale: è un concetto. È la negazione del cambiamento, dell’invecchiamento, della debolezza. È una forza assoluta che vuole rifondare il mondo attraverso una selezione brutale. E contro di lui Lupin è costretto a confrontarsi con il suo limite più grande: la mortalità.

Accanto a questo antagonista titanico, prende forma un ritorno carico di memoria: Mamo, lo storico villain del primo film animato del 1978. Koike lo riporta in scena non come esercizio nostalgico, ma come cerniera narrativa: un filo che collega l’intero ciclo “IIIrd” e lo conduce al suo possibile epilogo. È come se tutto ciò che Lupin ha affrontato negli ultimi anni — tradimenti, ossessioni, ferite — convergesse qui.

Il film si muove così su un doppio asse: da una parte la potenza visiva, dall’altra una riflessione inattesa sul mito.

Che cosa significa sopravvivere?

Che cosa resta di un ladro che ha sempre vissuto rubando storie, seduzioni, memorie?

E come si combatte un nemico che non possiede tempo, né passato, né identità?

L’immortalità di Muom è l’opposto speculare di Lupin: un eterno presente che cancella ogni traccia di ciò che siamo stati. Una minaccia non solo fisica, ma esistenziale.