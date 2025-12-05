Sky TG24 presenta in esclusiva la clip italiana Un ospite sgradito di Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale, nuovo film anime diretto da Takeshi Koike. Il ladro gentiluomo creato da Monkey Punch torna sul grande schermo tra azione, mistero e nemici immortali. Il film evento arriva nei cinema italiani dall’11 dicembre con Anime Factory e Plaion Pictures

Da giovedì 11 dicembre arrova nelle sale italiane di Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale, il nuovo, attesissimo lungometraggio animato diretto dal maestro Takeshi Koike. Sky TG24 svela in clip esclusiva la scena Un ospite sgradito, primo assaggio italiano del grande ritorno cinematografico del ladro gentiluomo creato dalla penna di Monkey Punch.

Dopo quasi trent’anni, Lupin torna protagonista di un film animato in 2D che segna un evento storico per la saga: un vero ritorno alle origini, nel segno dell’azione, dell’ironia e di uno stile visivo inconfondibile.

La clip esclusiva “Un ospite sgradito”

Nella clip Un ospite sgradito, Lupin è ai comandi di un piccolo aereo su cui viaggiano anche Jigen, Fujiko e Goemon. La banda è diretta verso una misteriosa isola che potrebbe custodire un nuovo, leggendario tesoro. Ma nel cielo compare all’improvviso un secondo velivolo, pilotato da un ospite indesiderato. La tensione si accende tra le nuvole e l’inseguimento aereo diventa il primo segnale di una minaccia molto più grande.

La nuova avventura: un’isola, una trappola, una corsa contro il tempo

Nel film, l’aereo di Lupin e della sua banda precipita su un’isola sperduta in mezzo all’oceano. Nessuna via di fuga, mentre l’ispettore Zenigata è già sulle loro tracce. Presto, però, emerge una verità inquietante: l’isola non è affatto deserta, ma popolata da vecchi antagonisti. Una tossina letale concede alla banda soltanto 24 ore per sopravvivere, trasformando la caccia in una lotta disperata contro il tempo.

Muom e la minaccia immortale

Tra i nemici che si nascondono sull’isola c’è anche Muom, entità invulnerabile e sinistra, collegata a una vecchia conoscenza. Non è solo un avversario da combattere, ma una minaccia che mette in discussione la stessa possibilità di sopravvivere. Un antagonista assoluto, specchio oscuro di Lupin: ladro sì, ma guidato da un codice etico incrollabile.

Il ritorno di Mamo e il filo rosso della saga

La Stirpe Immortale segna anche il ritorno di Mamo, storico villain apparso per la prima volta in Lupin III – La pietra della saggezza (1978), il primo film animato della saga. Un elemento che crea un vero filo rosso narrativo tra passato e presente, rendendo questo capitolo una sorta di apice simbolico dell’universo di Lupin.

La visione di Takeshi Koike e l’universo Lupin the IIIRD

Con questo film, Koike porta a compimento la sua personale reinterpretazione dell’universo di Lupin the IIIRD, dopo gli OVA dedicati ai personaggi comprimari: La lapide di Jigen Daisuke, Goemon Ishikawa getto di sangue e La bugia di Mine Fujiko, disponibili su Prime Video. Zenigata e i Due Lupin è invece reperibile sulle principali piattaforme. Animazione 2D, regia serrata e atmosfere cupe si fondono in uno stile che coniuga tradizione e modernità.

Dall’11 dicembre al cinema

Distribuito in Italia da Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale arriverà nelle sale italiane dall’11 dicembre, pronto a conquistare i fan storici e le nuove generazioni.