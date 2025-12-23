Gomorra - Le Origini, Luca Lubrano è il giovane Pietro Savastano

L'attore ci porta, insieme ai registi Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio, dentro l'adolescenza del boss di Gomorra. Gomorra - Le origini arriva il 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Venerdì 9 gennaio arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, Gomorra – Le origini, serie tv Sky Original prodotta da Sky Studios e Cattleya, creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano e distribuita internazionalmente da Beta Film, prequel di Gomorra – La Serie. In questo video realizzato da Sky, Luca Lubrano racconta di essere un fan della serie originale e aggiunge: “Conoscendo l’importanza del ruolo di Pietro Savastano, potevo essere solo felice”.

"Un'età in cui si sogna e spera"

Marco D’Amore, regista e supervisore artistico, ci aiuta a entrare dentro le atmosfere e il senso di questa serie prequel, che racconta “di un’età in cui si sogna, si spera”, quella dell’adolescenza. Francesco Ghiaccio, regista con Marco D’Amore, ci ricorda che questa è la storia di Pietro, prima di diventare il boss di Secondigliano, la storia di un ragazzo ambizioso che cerca riscatto da un contesto sociale complesso e che finirà per cadere nel burrone della malavita.

La "Sirena" del crimine

“Un ragazzo che convive con la sua solitudine - lo definisce Luca Lubrano – che cresce in un contesto povero non solo economicamente ma anche educativo, e questo lo porta a fare delle scelte sbagliate”. A segnarne l’evoluzione, spiega Marco D’Amore, è l’incontro con un gruppo di ragazzi più grandi capitanati da Angelo ‘A Sirena (Francesco Pellegrino), una “sirena che lo sta chiamando al potere”, aggiunge Ghiaccio, mettendolo di fronte a un bivio mentre in lui cresce un altro sentimento, quello d’amore che nutre per Imma (Tullia Venezia).

