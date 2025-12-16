Gomorra - Le origini, lo speciale sulla nuova serie tv Sky

In esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 9 gennaio, il prequel di Gomorra - La serie si presenta con un video in cui autori e attori raccontano le atmosfere e i personaggi destinati ad ampliare le storie della serie Sky Original

Arriverà il 9 gennaio 2026 Gomorra – Le origini, attesissimo prequel di Gomorra – La serie, serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Cattleya, creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano e distribuita internazionalmente da Beta Film. Un viaggio nel passato di Pietro Savastano, futuro boss di Secondigliano, e nella sua discesa verso l’inferno della criminalità.

In un lungo speciale dedicato da Sky alla serie che potete vedere in testa a questa pagina, i registi Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio, con la sceneggiatrice Maddalena Ravagli e lo sceneggiatore Leonardo Fasoli, raccontano il lavoro svolto su personaggi già noti al grande pubblico e su una storia di straordinario successo per ampliarne l’universo narrativo.

Nello speciale compaiono anche gli attori Luca Lubrano (Pietro), Tullia Venezia (Imma), Fabiola Balestriere (Annalisa), Francesco Pellegrino (Angelo ‘A Sirena), Flavio Furno (‘O Paisano). Il capo truccatore Vincenzo Mastrantonio e la capo parrucchiera Marzia Colomba parlano del lavoro svolto sugli attori per rendere ancora più credibili i personaggi, mentre il direttore della fotografia Vittorio Omedei Zorin, lo scenografo Francesco D’Arpino e la costumista Olivia Bellini spiegano come è stato ricostruito il contesto storico e le scelte cromatiche e di luce fatte intorno alla serie.

La trama di Gomorra - Le origini

Ambientata nella Napoli del 1977, la nuova serie è una origin story sull’educazione criminale del giovanissimo Pietro Savastano. La storia di come tutto è iniziato: di come il futuro boss di Secondigliano di entrerà nel mondo della criminalità, fra sogni troppo grandi, per sé e i suoi amici, e un primo amore folle e appassionato, quello per Imma. Sullo sfondo una Napoli in piena trasformazione, povera, segnata dal contrabbando di sigarette e all’alba dell’arrivo dell’eroina. La nuova serie Sky Original è un viaggio nel cuore oscuro di un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna.

Tratta dal romanzo di Roberto Saviano

Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, Gomorra – Le Origini è tratta dal romanzo Gomorra di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Il soggetto di serie e i soggetti di puntata sono scritti da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D’Amore.