Gomorra - Le Origini, Francesco Pellegrino interpreta Angelo 'A Sirena

Bellissimo e magnetico, Angelo 'A Sirena è uno dei personaggi chiave di Gomorra – Le Origini. Nel video esclusivo, Francesco Pellegrino racconta la costruzione di un uomo solo, cresciuto nella perdita e nel desiderio di emergere, sullo sfondo della Secondigliano degli anni Settanta. Il prequel di Gomorra – La Serie arriva dal 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

C'è un nome che risuona come una promessa e come una minaccia in Gomorra – Le Origini: Angelo 'A Sirena. Un soprannome che sembra evocare un canto lontano, capace di attirare e sedurre, proprio come il personaggio interpretato da Francesco Pellegrino, al centro del nuovo prequel dell’universo di Gomorra, in arrivo dal 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand.

Nel video esclusivo, Pellegrino racconta un ruolo voluto, cercato, conquistato con determinazione: un personaggio misterioso, carismatico, attraversato da un passato fatto di assenze e ferite. Angelo è un ragazzo che ha perso entrambi i genitori, cresciuto in un ambiente difficile, costretto fin da giovane a imparare le regole non scritte della sopravvivenza

Angelo A’ Sirena, il carisma e la solitudine

Bellissimo, audace, apparentemente invincibile, Angelo 'A Sirena è tutto ciò che Pietro sogna di diventare. Gestisce una bisca, un negozio di abbigliamento americano, guida una Mustang blu e domina la scena di Secondigliano con naturalezza. Ma dietro l’immagine del “re della periferia” si nasconde una realtà più fragile: Angelo è in realtà un sottoposto dei Villa, antica famiglia camorrista del centro di Napoli, che gli affida la gestione del territorio

Cresciuto con uno zio dopo la morte dei genitori, Angelo è un uomo solo, ossessionato dall’idea di emanciparsi, di spezzare il giogo che lo tiene in catene. In Pietro riconosce la propria ambizione e la stessa fame di riscatto, in un gioco di specchi che attraversa l’intero racconto.

La Secondigliano degli anni Settanta

Come sottolinea Marco D’Amore, regista e supervisore artistico della serie, Gomorra – Le Origini affonda le sue radici nel febbraio del 1977, stringendo l’obiettivo su una periferia napoletana già carica di tensioni, desideri e contraddizioni. Una Secondigliano che non è solo un luogo geografico, ma uno spazio mitico, destinato a diventare leggenda criminale.

Angelo 'A Sirena è una figura che “riecheggia”, che attrae, che incanta: una presenza capace di richiamare a sé chi lo osserva, come una voce lontana che promette grandezza e rovina allo stesso tempo

Un predestinato con una crepa

Per il regista Francesco Ghiaccio, il nome Angelo 'A Sirena è perfetto proprio perché racchiude l’ambiguità del personaggio: un incantatore, un predestinato, ma anche un uomo con un difetto fatale, un punto debole che rischia di impedirgli di diventare davvero grande. È in questa crepa che Gomorra – Le Origini innesta il suo racconto più intimo, mostrando non solo l’ascesa, ma anche il prezzo umano del potere.

Tra percorso interiore, azione e fisicità – compresa la dimensione quasi avventurosa delle scene in barca – Francesco Pellegrino costruisce un Angelo complesso, magnetico e vulnerabile, destinato a lasciare un segno nell’immaginario della saga.