Max Pezzali, tra il Festival di Sanremo e i nuovi progetti. VIDEO

Max Pezzali sarà protgonista del Festival della Canzone italiana (24-28 febbraio) con 'Max Forever - The Party Boat', cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le sue canzoni, quelle stesse che cantiamo da oltre trent’anni e che continuano a unire generazioni. Tra i progetti in arrivo il primo tour in Europa, quello negli stadi italiani, il nuovo album e una residency all'Arena Santa Giulia di Milano. Mentre cresce l'attesa per Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883. Il servizio di Sky Tg24

Max Pezzali sarà grande protagonista al Festival di Sanremo 2026 (GUARDA LO SPECIALE - LE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI), non al Teatro Ariston, ma a bordo della nave da crociera giunta questa mattina all'alba in rada nella città dei fiori e della musica. Con 'Max Forever - The Party Boat', l'artista accompagnerà le cinque serate del Festival (24-28 febbraio) con un 'palcoscenico sul mare', cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le sue canzoni, quelle stesse che cantiamo da oltre trent’anni e che continuano a unire generazioni.

Il 2026 per Max Pezzali è carico di novità, tra i progetti, il primo tour in Europa e in arrivo il Max Forever Gli Anni d'Oro - Stadi 2026 che lo vedrà raccontare la sua epopea musicale e artistica a Roma, Napoli, Milano, Lignano, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari e Padova. Da dicembre una residency all'Arena Santa Giulia di Milano con sei date. "Abbiamo questa arena meravigliosa, facciamola diventare il più grande bar di provincia d'Italia, stessa storia, stesso posto, stesso bar", ha raccontato ai microfoni di Sky Tg24.

E poi ancora un nuovo album con inediti e rarità: "Ci siamo resi conto che c'è un interesse per tutto il materiale inedito, per le canzoni che ho scritto e registrato nel passato, ma c'è anche tanto interesse per le canzoni nuove". Tutto questo, mentre cresce l'attesa per Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della serie Sky Original firmata da Sydney Sibilia e prodotta da Sky Studios e Groenlandia (in arrivo a ottobre su Sky e NOW).