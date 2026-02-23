Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sulla prima serata

Introduzione
The day before. Carlo Conti affronta la sua prima conferenza stampa di questo Sanremo 2026 (LO SPECIALE - LE PAGELLE) che inizierà domani sera con l'ascolto di tutti e trenta i brani in gara e terminerà, dopo la serata dei duetti del 27 febbraio (TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO), sabato sera con la nomina del vincitore dell'edizione numero 76. Accanto a lui Laura Pausini, co-conduttrice di tutte le serate. Interviene al telefono Fiorello: "Vi auguro tante polemiche"
Quello che devi sapere
CARLO CONTI: "FELICISSIMO DI ESSERCI"
Carlo Conti parla ringraziando gli sponsor che hanno "sposato ancora una volta il Festival di Sanremo e che mi piace chiamare compagni di viaggio". Sul palco del Suzuki Stage si susseguiranno a partire da domani Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh.
FIORELLO: "SALA STAMPA VI AUGURO TANTE POLEMICHE"
Il Festival di Carlo Conti ha riportato il mondo delle radio al centro e arriva la telefonata di Rosario Fiorello: "Ho nostalgia della sala stampa, ciao a tutti mi mancate. Vi auguro tante, tante polemiche". Lancia poi l'invito a sorpresa a Carlo Conti come co-conduttore de "La Pennicanza".