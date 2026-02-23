Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sulla prima serata

Offerte Sky
Sanremo 2026, nella conferenza stampa le anticipazioni sulla prima serata del Festival

Introduzione

The day before. Carlo Conti affronta la sua prima conferenza stampa di questo Sanremo 2026 (LO SPECIALE  - LE PAGELLE) che inizierà domani sera con l'ascolto di tutti e trenta i brani in gara e terminerà, dopo la serata dei duetti del 27 febbraio (TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO), sabato sera con la nomina del vincitore dell'edizione numero 76. Accanto a lui Laura Pausini, co-conduttrice di tutte le serate. Interviene al telefono Fiorello: "Vi auguro tante polemiche"

Quello che devi sapere

CARLO CONTI: "FELICISSIMO DI ESSERCI"

Carlo Conti parla ringraziando gli sponsor che hanno "sposato ancora una volta il Festival di Sanremo e che mi piace chiamare compagni di viaggio". Sul palco del Suzuki Stage si susseguiranno a partire da domani Gaia, Bresh, The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh.

FIORELLO: "SALA STAMPA VI AUGURO TANTE POLEMICHE"

Il Festival di Carlo Conti ha riportato il mondo delle radio al centro e arriva la telefonata di Rosario Fiorello: "Ho nostalgia della sala stampa, ciao a tutti mi mancate. Vi auguro tante, tante polemiche". Lancia poi l'invito a sorpresa a Carlo Conti come co-conduttore de "La Pennicanza".

