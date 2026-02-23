Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sulla prima serata

Introduzione

The day before. Carlo Conti affronta la sua prima conferenza stampa di questo Sanremo 2026 (LO SPECIALE - LE PAGELLE) che inizierà domani sera con l'ascolto di tutti e trenta i brani in gara e terminerà, dopo la serata dei duetti del 27 febbraio (TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO), sabato sera con la nomina del vincitore dell'edizione numero 76. Accanto a lui Laura Pausini, co-conduttrice di tutte le serate. Interviene al telefono Fiorello: "Vi auguro tante polemiche"