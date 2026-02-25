Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, tutti e 30 i cantanti Big si sono esibiti sul palco del Teatro Ariston per presentare per la prima volta i brani in gara, votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. L'esito della votazione ha determinato una classifica dei primi 30 artisti, e il pubblico ha ricevuto comunicazione delle canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica, ma senza ordine di piazzamento.



I conduttori Carlo Conti e Laura Pausini sono stati affiancati dall'attore turco Can Yaman in qualità di co-conduttore.

Il super ospite della serata è stato Tiziano Ferro, tornato sul palco dell’Ariston per celebrare un anniversario importante, i 25 anni dall’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo (che hanno segnato l’inizio della sua carriera discografica) e per presentare il nuovo disco Sono un grande.

Tra gli altri ospiti, Max Pezzali si esibisce per tutte e cinque le serate con le hit pop che hanno segnato la storia della musica italiana dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo.

Gaia ha portato la sua musica Live in Piazza Colombo.

©Getty