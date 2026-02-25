Sanremo 2026, il programma del Festival: concorrenti e ospiti, serata per serataApprofondimenti
Introduzione
Tutto il programma del Festival di Sanremo (qui LA DIRETTA della seconda serata) a seguire, con concorrenti e ospiti serata per serata, della 76ª edizione che si tiene al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti (per la quinta volta alla guida della kermesse dopo le edizioni del 2015, 2016, 2017 e 2025, e per la seconda volta consecutiva in generale). La co-conduttrice in tutte e cinque le serate è Laura Pausini. In gara si sfidano i 30 Big con brani inediti e quattro Nuove Proposte, due delle quali qualificate tramite Sanremo Giovani 2025 e due mediante Area Sanremo 2025 con i brani presentati durante le rispettive competizioni (LE ANTICIPAZIONI DEL FESTIVAL).
I BRANI DEI 30 BIG:
- Arisa con Magica favola
- Bambole di Pezza con Resta con me
- Chiello con Ti penso sempre
- Dargen D’Amico con AI AI
- Ditonellapiaga con Che fastidio!
- Eddie Brock con Avvoltoi
- Elettra Lamborghini con Voilà
- Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta con Stella stellina
- Fedez & Marco Masini con Male necessario
- Francesco Renga con Il meglio di me
- Fulminacci con Stupida sfortuna
- J-Ax con Italia Starter Pack
- LDA & Aka7even con Poesie clandestine
- Leo Gassmann con Naturale
- Levante con Sei tu
- Luchè con Labirinto
- Malika Ayane con Animali notturni
- Mara Sattei con Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta
- Michele Bravi con Prima o poi
- Nayt con Prima che
- Patty Pravo con Opera
- Raf con Ora e per sempre
- Sal Da Vinci con Per sempre sì
- Samurai Jay con Ossessione
- Sayf con Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale con Qui con me
- Tommaso Paradiso con I romantici
- Tredici Pietro con Uomo che cade
I BRANI DELLE NUOVE PROPOSTE:
- Angelica Bove con Mattone
- Nicolò Filippucci con Laguna
- Blind, El Ma & Soniko con I miei DM
- Mazzariello con Manifestazione d’amore
Il vincitore della categoria Big avrà il diritto di rappresentare l’Italia all‘Eurovision Song Contest 2026, che si svolgerà dal 12 al 16 maggio a Vienna, in Austria.
Quello che devi sapere
PRIMA SERATA - MARTEDÌ 24 FEBBRAIO
Nella prima serata del Festival di Sanremo 2026, tutti e 30 i cantanti Big si sono esibiti sul palco del Teatro Ariston per presentare per la prima volta i brani in gara, votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. L'esito della votazione ha determinato una classifica dei primi 30 artisti, e il pubblico ha ricevuto comunicazione delle canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica, ma senza ordine di piazzamento.
I conduttori Carlo Conti e Laura Pausini sono stati affiancati dall'attore turco Can Yaman in qualità di co-conduttore.
Il super ospite della serata è stato Tiziano Ferro, tornato sul palco dell’Ariston per celebrare un anniversario importante, i 25 anni dall’uscita del singolo Xdono e dell’album Rosso Relativo (che hanno segnato l’inizio della sua carriera discografica) e per presentare il nuovo disco Sono un grande.
Tra gli altri ospiti, Max Pezzali si esibisce per tutte e cinque le serate con le hit pop che hanno segnato la storia della musica italiana dalla nave ormeggiata al largo della città di Sanremo.
Gaia ha portato la sua musica Live in Piazza Colombo.
LEGGI ANCHE: SANREMO 2026, TUTTI GLI OSPITI DEL FESTIVAL, DA ANDREA BOCELLI A MAX PEZZALI. FOTO
SECONDA SERATA - MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO
Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si esibiscono 15 artisti in gara nella categoria Big, ognuno con la propria canzone. Il pubblico attraverso il Televoto e la Giuria delle Radio votano le performance. Alla fine, viene stilata una classifica di serata delle 15 canzoni e il pubblico riceve comunicazione delle prime 5 posizioni, ma senza ordine di piazzamento.
Spazio anche alle Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli: si esibiscono 4 artisti, suddivisi in due sfide dirette. Il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio votano le canzoni. I due artisti più votati, uno per ciascuna sfida, accedono alla terza serata.
I co-conduttori sono Achille Lauro, l'attrice Pilar Fogliati e il comico Lillo.
Bresh si esibisce Live in Piazza Colombo.
LEGGI ANCHE: SANREMO 2026, TUTTI I CONDUTTORI DEL FESTIVAL SERATA PER SERATA
TERZA SERATA - GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO
Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026 si esibiscono gli altri 15 artisti in gara nella categoria Big, ognuno con la propria canzone. Il pubblico attraverso il Televoto e la Giuria delle Radio votano le performance. Alla fine, viene stilata una classifica di serata delle 15 canzoni e il pubblico riceve comunicazione delle prime 5 posizioni, ma senza ordine di piazzamento.
Per le Nuove Proposte, accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli, si sfidano i due artisti finalisti. La votazione avviene tramite Televoto, Giuria Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. Il più votato viene proclamato vincitore della categoria Nuove Proposte.
I co-conduttori sono la supermodella russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani.
Super ospiti Eros Ramazzotti e la star internazionale Alicia Keys.
I The Kolors si esibiscono Live in Piazza Colombo.
LEGGI ANCHE: FESTIVAL DI SANREMO 2026, TUTTI I CANTANTI E I TITOLI DELLE CANZONI IN GARA
QUARTA SERATA - VENERDÌ 27 FEBBRAIO
Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026, tutti e 30 i Big in gara si esibiscono insieme a un artista ospite in una cover, scelta dal repertorio italiano o internazionale. Il Televoto, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio votano le esibizioni. L'artista più votato è proclamato vincitore della serata delle cover.
Ecco tutti i duetti:
- Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
- Ditonellapiaga con TonyPitony - The Lady is a Tramp
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
- Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
- Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
- J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
- Levante con Gaia – I maschi
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
- Raf con i The Kolors – The Riddle
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame Mucho
- Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
Ospite è la top model Bianca Balti. "Questa grande donna tornerà all’Ariston per raccontarci un anno di forza ed energia", ha detto Carlo Conti nell'annuncio, riferendosi al percorso di cure del tumore ovarico che l'ha colpita.
Francesco Gabbani canta Live in Piazza Colombo.
LEGGI ANCHE: FANTASANREMO 2026, LA LISTA COMPLETA DEI BONUS E DEI MALUS
FINALE - SABATO 28 FEBBRAIO
Nella finale del Festival di Sanremo 2026 si esibiscono tutti i 30 Big, ognuno con la propria canzone. Il pubblico attraverso il Televoto, la Giuria della Sala Stampa Tv e Web e la Giuria delle Radio votano le performance. Il pubblico riceve comunicazione delle prime 5 posizioni, ma senza ordine di piazzamento. La classifica generale si forma sulla base dell'aggregazione dei risultati con quelli della prima, della seconda e della terza serata. I cinque artisti più votati si esibiscono nuovamente e sono sottoposti a una nuova votazione delle tre giurie. L’artista primo classificato sarà proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2026.
La co-conduttrice è la giornalista Giorgia Cardinaletti.
Super ospite della finale: Andrea Bocelli.
I Pooh si esibiscono in Piazza Colombo per festeggiare i 60 anni di carriera.
LEGGI ANCHE: FESTIVAL DI SANREMO 2026, TUTTI I TESTI DELLE CANZONI