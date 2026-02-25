Introduzione

Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Mazzariello con Manifestazione d'amore e il trio formato da ⁠Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM gareggiano nella sezione Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Bove e Filippucci si sono classificati vincendo Sanremo Giovani 2025, Mazzariello e Blind, El Ma e Soniko hanno invece staccato il biglietto per l'Ariston trionfando ad Area Sanremo 2025. Ecco chi sono, quando cantano e come funziona il regolamento per decretare il vincitore.