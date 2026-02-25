Nuove Proposte Sanremo 2026, chi sono i 4 cantanti in gara e qual è il regolamentoApprofondimenti
Introduzione
Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Mazzariello con Manifestazione d'amore e il trio formato da Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM gareggiano nella sezione Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Bove e Filippucci si sono classificati vincendo Sanremo Giovani 2025, Mazzariello e Blind, El Ma e Soniko hanno invece staccato il biglietto per l'Ariston trionfando ad Area Sanremo 2025. Ecco chi sono, quando cantano e come funziona il regolamento per decretare il vincitore.
Quello che devi sapere
Sanremo, mercoledì 25 e giovedì 26 le Nuove Proposte
Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e il trio formato da Blind, El Ma e Soniko saliranno sul palco del Teatro Ariston in due serate, quelle di oggi e domani, mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio.
Vai alla DIRETTA della seconda serata del Festival
Nuove Proposte, chi è Angelica Bove
Angelica Bove, romana classe 2003, inizia a muovere i primi passi nella musica su TikTok, esibendosi in varie cover. Decide poi di partecipare a X Factor 2023. A Sanremo porta Mattone: “La dedico ai miei fratelli, alle mie cicatrici e a tutte le persone che hanno pensato, anche solo per un attimo, di non riuscire più a lottare. Il dolore non è mai più grande della bellezza di vivere ma soprattutto il dolore non è una battaglia: è un’occasione per celebrare la vita oltre ogni cosa, perché ne vale la pena, sempre". Il 30 gennaio è uscito il suo album TANA.
Per approfondire: L'intervista ad Angelica Bove: "La solitudine mi protegge dal mondo esterno"
Nuove Proposte, chi è Nicolò Filippucci
Nicolò Filippucci (Castiglione del Lago, 2006) canterà Laguna sul palco del Teatro Ariston. Inizia a cantare da bambino, poi volando anche a New York, nel 2023, per la finale del NYCanta, dove arriva secondo. Si è fatto conoscere con la partecipazione alla ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Un’ora di follia e Cuore bucato.
Nuove Proposte, chi è Mazzariello
Dopo aver pubblicato i suoi primi brani nel 2021, Antonio Mazzariello ha lanciato l’EP ufficio oggetti smarriti nel 2023. Tra le sue canzoni più famose Pubblicità progresso e Amarsi per lavoro, quest’ultima presentata a Sanremo Giovani nel 2024.
Nuove Proposte, chi sono Blind, El Ma e Soniko
Soniko (Niccolò Cervellin, Cittadella, 2001), Blind (Franco Popi Rujan, Perugia, 2000) ed El Ma (Elmira Marinova, Sofia, 2007) si presentano con la canzone Nei miei DM. El Ma si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a X Factor 2024. Blind si è classificato al terzo posto di X Factor 2020. Niccolò Cervellin è anche DJ.
Per approfondire: L'intervista a Soniko, Blind ed El Ma: £Vogliamo portare energia positiva"
Come funziona la gara delle Nuove Proposte
Oggi si esibiscono tutti gli artisti. Saranno suddivise in due coppie, ognuna in sfida diretta. Chi vince accede alla finale di domani, quando sarà decretato il vincitore della sezione Nuove Proposte.
Il regolamento e il voto
Tutti e quattro i brani saranno, sia oggi che domani, saranno votati dal pubblico tramite il televoto (che pesa il 34% del giudizio finale), dalla Giuria della Sala stampa Tv e Web (33%) e dalla Giuria delle radio (33%).
Il televoto tramite chiamata
Il numero da chiamare per il televoto è 894.001. Bisognerà seguire le istruzioni del messaggio telefonico preregistrato (digitando il codice a due cifre di identificazione della canzone scelta). Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore telefonico) con la quale effettivamente si esprima un voto valido sarà di 0,51 euro.
Il televoto tramite SMS
Per il televoto tramite SMS il numero a cui far riferimento è invece 475.475.1, a cui andrà inviato sempre il codice a due cifre di identificazione della canzone scelta. Il costo è di 0,50 euro.
Massimo tre voti a sessione
Il numero massimo di voti validi per ogni canale di erogazione è di tre SMS da utenza mobile e di tre chiamate da utenza fissa per ogni sessione di televoto della seconda serata e per l’unica sessione di televoto effettuata nel corso della terza serata. Si pagano solo i voti validi.
Nuove Proposte, Settembre è il vincitore del 2025
Lo scorso anno a vincere la gara delle Nuove Proposte era stato Settembre, con il suo brano Vertebre, poi certificato disco d’oro. In gara con lui c'erano anche Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore, Alex Wyse con Rockstar e Maria Tomba con Goodbye (voglio good vibes).
Ti potrebbe interessare anche: Vertebre, Settembre si racconta a Sky Tg24