Sai che è difficile vincere, contro di te non ho chance

Diventa più facile ridere ad ogni tua smorfia che fai

Non sono capace di fingere di fronte al sorriso che hai

Descriverti sai è impossibile, una come te non ci sarà mai

Con la ragione tu credimi, che no, non ci fai nulla

Voglio parlare, dai siediti, come io faccio in tribuna



Ti chiedo solo di pensarci

Respira un po' che ti rilassi

E prova a metterti nei panni



Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l’ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che abbandona la festa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)



Mi aspetti sotto casa, ho bisogno di una pausa

Mascherati i miei sorrisi, solo insieme siamo vivi

Il profumo dei tuoi fiori, non sento più i rumori

Le tue braccia su di me e non mi chiedere perché



Il tuo sorriso mi lascia senza fiato

Ma se lo guardo ritorno nel passato

Tu parlami senza parole, nei miei DM c'è il tuo nome

Ma dura solo poche ore



Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l'ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che abbandona la festa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)



Ti chiedo solo di pensarci

Respira un po’ che ti rilassi

E prova a metterti nei panni





Per uno come me che ha perso la testa

Per una come te che non l'ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Per uno come me che ha perso la testa

Per una come me che non l'ha mai persa

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio

Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)

