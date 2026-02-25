Introduzione
Con la seconda serata di mercoledì 25 febbraio 2026 (LA SCALETTA), la kermesse canora entra nel vivo, ad esibirsi sul palco quindici artisti della categoria Big e partono le sfide tra quattro Nuove Proposte: Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Mazzariello con Manifestazione d'amore e il trio formato da Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM di cui scopriamo insieme il testo e il significato della canzone che stasera (e non solo), promette di far ballare il pubblico del Teatro Ariston
Nei miei DM, il testo della canzone di Blind, El Ma e Soniko
Sai che è difficile vincere, contro di te non ho chance
Diventa più facile ridere ad ogni tua smorfia che fai
Non sono capace di fingere di fronte al sorriso che hai
Descriverti sai è impossibile, una come te non ci sarà mai
Con la ragione tu credimi, che no, non ci fai nulla
Voglio parlare, dai siediti, come io faccio in tribuna
Ti chiedo solo di pensarci
Respira un po' che ti rilassi
E prova a metterti nei panni
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l’ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che abbandona la festa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)
Mi aspetti sotto casa, ho bisogno di una pausa
Mascherati i miei sorrisi, solo insieme siamo vivi
Il profumo dei tuoi fiori, non sento più i rumori
Le tue braccia su di me e non mi chiedere perché
Il tuo sorriso mi lascia senza fiato
Ma se lo guardo ritorno nel passato
Tu parlami senza parole, nei miei DM c'è il tuo nome
Ma dura solo poche ore
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l'ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che abbandona la festa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)
Ti chiedo solo di pensarci
Respira un po’ che ti rilassi
E prova a metterti nei panni
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come te che non l'ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Per uno come me che ha perso la testa
Per una come me che non l'ha mai persa
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio
Ma sappi che sei tu, tu, tu che io voglio (Ah, ah)
Significato del testo
Nei miei DM è un brano intriso di ritmi pop e sonorità dance che potrebbe ambire a diventare un tormentone estivo. Il significato e il messaggio tra le righe sta nella volontà di trasmettere energia positiva, sorrisi e voglia di credere sempre nei propri sogni. Racconta di relazioni e connessioni. "Viviamo in un periodo in cui i social sono molti presenti, la generazione Z lo sa benissimo. Vediamo cose belle e alcune brutte, l’importante è cercare di trasmettere positività", ha spiegato Blind parlando della canzone in gara.
Chi sono Blind, El Ma e Soniko
Il trio è composto da Soniko (Niccolò Cervellin, Cittadella, 2001), Blind (Franco Popi Rujan, Perugia, 2000) ed El Ma (Elmira Marinova, Sofia, 2007). El Ma si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a X Factor 2024. Blind si è classificato al terzo posto di X Factor 2020. Niccolò Cervellin è anche DJ.
Come funziona la gara delle Nuove Proposte
Stasera si esibiscono tutti gli artisti. Saranno suddivise in due coppie, ognuna in sfida diretta. Chi vince accede alla finale di domani, quando sarà decretato il vincitore della sezione Nuove Proposte.