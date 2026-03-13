Nomination Oscar 2026, tutti i film e gli attori candidati

Introduzione
La cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles con la premiazione degli Oscar 2026 è alle porte: è attesa nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026, quindi non rimane che ingannare l'attesa ripassando tutte le nomination per le statuette di quest'anno.
A dominare è Sinners – I peccatori di Ryan Coogler, che con 16 candidature stabilisce un nuovo record assoluto, superando colossi come Titanic.
Alle sue spalle Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another), il film di Paul Thomas Anderson con 14 nomination, mentre Leonardo DiCaprio resta tra i protagonisti più accreditati della stagione (proprio per il suo uolo in Una battaglia dopo l'altra). La 98ª edizione degli Academy Awards si preannuncia così particolarmente competitiva e ricca di sorprese.
Secondo i bookmaker, il grande favorito per il premio al Miglior film è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, indicato con un netto vantaggio sugli altri titoli in gara, mentre Sinners – I peccatori resta il principale inseguitore forte delle sue numerose nomination. Quote molto basse anche per Anderson nella categoria Miglior regia e per Jessie Buckley tra le attrici protagoniste, mentre la gara per il Miglior attore resta più aperta con Timothée Chalamet davanti a Michael B. Jordan. Più incerta invece la sfida per la Miglior attrice non protagonista, una delle categorie che potrebbe riservare sorprese in una notte degli Oscar che, come ogni anno, promette di tenere pubblico e addetti ai lavori con il fiato sospeso fino all’ultimo voto.
Di seguito trovate tutte le nomination agli Oscar 2026.
Quello che devi sapere
Miglior film
- Bugonia
- F1 - Il film
- Frankenstein
- Hamnet - Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners - I peccatori
- Train Dreams
Miglior regia
- Chloé Zhao – Hamnet - Nel nome del figlio
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners - I peccatori
Miglior attore protagonista
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l'altra
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners - I peccatori
- Wagner Moura – The Secret Agent
Miglior Attrice Protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet - Nel nome del figlio
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Miglior Attore Non Protagonista
- Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l'altra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners - I peccatori
- Sean Penn – Una battaglia dopo l'altra
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Miglior Attrice non Protagonista
- Elle Fanning - Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
- Amy Madigan - Weapons
- Wunmi Mosaku - Sinners - I peccatori
- Teyana Taylor - Una battaglia dopo l'altra
Miglior Sceneggiatura Non Originale
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet - Nel nome del figlio
- Una battaglia dopo l'altra
- Train Dreams
Miglior sceneggiatura originale
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners - I peccatori
Miglior Cortometraggio d’animazione
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Migliori Costumi
- Avatar - Fuoco e cenere
- Frankenstein
- Hamnet - Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Sinners - I peccatori
Miglior casting
- Hamnet - Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- The Secret Agent
- Sinners - I peccatori
Miglior Cortometraggio
- Butcher’s Stain - Meyer Levinson-Blount e Oron Caspi
- A Friend Of Dorothy - Lee Knight e James Dean
- Jane Austen’s Period Drama - Julia Aks e Steve Pinder
- The Singers - Sam A. Davis e Jack Piatt
- Two People Exchanging Saliva - Alexandre Singh e Natalie Musteata
Miglior Trucco e Acconciatura
- Frankenstein - Mike Hill, Jordan Samuel And Cliona Furey
- Kokuho - Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino And Tadashi Nishimatsu
- Sinners - I peccatori - Ken Diaz, Mike Fontaine And Shunika Terry
- The Smashing Machine - Kazu Hiro, Glen Griffin And Bjoern Rehbein
- The Ugly Stepsister - Thomas Foldberg And Anne Cathrine Sauerberg
Miglior Colonna Sonora Originale
- Bugonia - Jerskin Fendrix
- Frankenstein - Alexandre Desplat
- Hamnet - Nel nome del figlio - Max Richter
- Una battaglia dopo l'altra - Jonny Greenwood
- Sinners - I peccatori - Ludwig Goransson
Miglior film d'animazione
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie Or The Character Of Rain
- Zootropolis 2
Miglior Fotografia
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- Sinners - I peccatori
- Train Dreams
Miglior documentario
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Miglior Cortometraggio Documentario
- All The Empty Rooms
- Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud
- Children No More: Were And Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly A Strangeness
Miglior Montaggio
- F1 - Il film
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- Sentimental Value
- Sinners - I peccatori
Miglior film internazionale
- The Secret Agent
- It Was Just An Accident
- Sentimental Value
- Sirat
- La voce di Hind Rajab
Miglior canzone originale
- Dear Me – da Diane Warren: Relentless
- Golden – da KPop Demon Hunters
- I Lied To You – da Sinners - I peccatori
- Sweet Dreams Of Joy – da Viva Verdi
- Train Dreams – da Train Dreams
Miglior scenografia
- Frankenstein
- Hamnet - Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l'altra
- Sinners - I peccatori
Miglior sonoro
- F1 - Il film
- Frankenstein
- Una battaglia dopo l'altra
- Sinners - I peccatori
- Sirat
Migliori Effetti Visivi
- Avatar - Fuoco e cenere
- F1 - Il film
- Jurassic World - La rinascita
- The Lost Bus
- Sinners - I peccatori
Le previsioni non sono state disattese
Con lo svelamento delle nomination della 98ª edizione degli Academy Awards, la corsa agli Oscar 2026 è entrata in una delle sue fasi più decisive.
Dopo i Golden Globes, le previsioni convergevano su alcuni titoli che sembrano destinati a occupare un ruolo centrale nella stagione dei premi. E le previsioni, alla fine, ci hanno preso: in testa alle stime figuravano Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, Hamnet per la regia di Chloè Zhao e la prova attoriale di Jessie Buckley, tutti titoli che sono di fatto entrati nelle nomination come Miglior Film, tra le varie categorie.
Anche gli altri film che venivano dati come preferiti sono entrati nella rosa dei nominati: Sinners - I peccatori (titolo originale: Sinners) ha infranto il record, con 16 nomination all'Oscar, imponendosi ancora una volta come uno delle opere più sorprendenti e apprezzate dalla critica. Lo stesso dicasi per opere più visionarie come Frankenstein di Guillermo del Toro e Bugonia di Yorgos Lanthimos, che non hanno disatteso le aspettative e sono entrati a pieno titolo nella rosa dei film nominati.
Sinners - I peccatori: un primato che riscrive la corsa agli Oscar
La stagione dei premi segna un passaggio storico grazie a Sinners - I peccatori di Ryan Coogler, che conquista la vetta delle nomination con un risultato mai raggiunto prima: sedici candidature complessive. Un traguardo che supera i record condivisi da titoli-simbolo del cinema come Titanic e La La Land, confermando l’ambizione e l’impatto dell’opera.
Subito dietro si colloca Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, forte di tredici segnalazioni e di un cast che domina le categorie attoriali, rendendo la competizione per i premi principali particolarmente serrata.
Regie, conferme e grandi ritorni
Le nomination 2026 raccontano anche una storia di conferme e scelte inattese. Chloé Zhao ottiene un nuovo riconoscimento nella categoria della miglior regia con Hamnet – Nel nome del figlio, diventando una delle pochissime cineaste a raggiungere questo risultato due volte. Accanto a lei emergono titoli come Frankenstein, Marty Supreme e Sentimental Value, tutti a quota nove candidature, mentre proprio Sentimental Value riesce a imporsi sia come miglior film sia come miglior film internazionale, aprendo uno spiraglio storico per il cinema norvegese. Non mancano però le esclusioni eccellenti, che alimentano il dibattito tra addetti ai lavori e appassionati.
Numeri, star e uno sguardo all’Italia
Oltre al valore artistico, le nomination di quest'anno riflettono anche il peso commerciale dei film in gara: F1 – Il film guida la classifica degli incassi, seguito da Sinners - I peccatori e Una battaglia dopo l’altra, dimostrando come successo al botteghino e prestigio critico possano convivere.
Sul fronte degli interpreti, Leonardo DiCaprio consolida il suo status con un’ennesima candidatura, mentre Emma Stone e Sean Penn continuano a essere presenze ricorrenti nella storia recente degli Oscar.
Infine, l’Italia compare in modo discreto ma significativo grazie al documentario Viva Verdi!, che porta sotto i riflettori un luogo simbolico della cultura musicale nazionale, ricordando come anche i dettagli apparentemente marginali possano trovare spazio nel grande racconto degli Academy Awards.
L’annuncio delle nomination
Le nomination agli Oscar 2026 sono state svelate oggi, 22 gennaio 2026, con una diretta streaming che ha preso il via alle 5:30 del mattino ora di Los Angeles, corrispondenti alle 14:30 in Italia.
L’annuncio è avvenuto dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills e ha visto gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman impegnati nella lettura ufficiale delle candidature della 98ª edizione degli Academy Awards. La comunicazione ha riguardato tutte le categorie previste ed è stata trasmessa a livello globale attraverso i siti ufficiali dell’Academy, oltre che sui canali social come YouTube, TikTok, Instagram e Facebook. La diffusione simultanea su più piattaforme ribadisce il ruolo centrale delle nomination, che segnano tradizionalmente il vero punto di svolta nella stagione dei premi cinematografici.