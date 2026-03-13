Nomination Oscar 2026, tutti i film e gli attori candidati

Con lo svelamento delle nomination della 98ª edizione degli Academy Awards, la corsa agli Oscar 2026 è entrata in una delle sue fasi più decisive.

Dopo i Golden Globes, le previsioni convergevano su alcuni titoli che sembrano destinati a occupare un ruolo centrale nella stagione dei premi. E le previsioni, alla fine, ci hanno preso: in testa alle stime figuravano Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, Hamnet per la regia di Chloè Zhao e la prova attoriale di Jessie Buckley, tutti titoli che sono di fatto entrati nelle nomination come Miglior Film, tra le varie categorie.

Anche gli altri film che venivano dati come preferiti sono entrati nella rosa dei nominati: Sinners - I peccatori (titolo originale: Sinners) ha infranto il record, con 16 nomination all'Oscar, imponendosi ancora una volta come uno delle opere più sorprendenti e apprezzate dalla critica. Lo stesso dicasi per opere più visionarie come Frankenstein di Guillermo del Toro e Bugonia di Yorgos Lanthimos, che non hanno disatteso le aspettative e sono entrati a pieno titolo nella rosa dei film nominati.