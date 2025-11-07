Frankenstein, la recensione del film gotico di Guillermo del Toro

Guillermo del Toro firma con Frankenstein il suo film più personale, presentato a Venezia 82 e disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick) dal 7 novembre. Con Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth, il regista trasforma il mito di Mary Shelley in una visione gotica e struggente sull’imperfezione, l’amore e la ribellione. Una recensione che esplora il cuore spezzato e visionario di un capolavoro

“Così il cuore si spezzerà, eppure spezzato vivrà”, scriveva Lord Byron. Ed è con questa ferita che si apre Frankenstein di Guillermo del Toro, presentato a Venezia 82 e disponibile su Netflix dal 7 novembre. Non un semplice adattamento del romanzo di Mary Shelley, ma una liturgia gotica che è insieme confessione personale e summa del cinema del regista messicano. Del Toro stesso lo ha definito “più di un sogno, una religione”. Per lui, i mostri sono santi patroni, compagni segreti di chi si sente fuori posto. Qui, il mostro diventa lo specchio della nostra umanità fragile e imperfetta.

Un laboratorio tra arte e abisso Ambientato tra la guerra di Crimea e i ghiacci dell’Artico, il film segue Victor Frankenstein (Oscar Isaac), scienziato-artista con l’energia di una rockstar decaduta, ossessionato dall’idea di sfidare la morte.

La sua Creatura (Jacob Elordi), concepita come un mosaico di corpi e memorie, non nasce per suscitare orrore ma compassione: una statua di alabastro incrinata, un Prometeo ricomposto che porta in sé la bellezza e l’orrore della vita.

Del Toro rifiuta le cuciture mostruose della tradizione: “Non volevo che fosse un cadavere mutilato. Victor non è un macellaio, voleva l’uomo perfetto”.

Oscar Isaac e Jacob Elordi: padri e figli, carne e spirito Il cuore pulsante del film è la relazione tra Victor e la Creatura: padre e figlio, carnefice e vittima, due riflessi deformi dello stesso dolore.

Oscar Isaac incarna un Victor fragile e tirannico, “un despota che si crede vittima”, come lo descrive Del Toro. Jacob Elordi, invece, dona alla Creatura un’innocenza infantile e una lentezza quasi rituale, ispirata alla danza Butoh. È un corpo che impara a esistere, un angelo caduto in cerca di un padre.

Elizabeth, la luce fragile di Mia Goth Accanto a loro, Mia Goth è una Elizabeth eterea e tagliente, attratta dal mondo naturale come un’entomologa di anime. È il cuore luminoso di un film immerso nell’oscurità, il riflesso della madre perduta di Victor e la promessa impossibile di amore.

Con i suoi abiti verdi e viola, è una scream queen neoromantica, capace di ribaltare l’icona della sposa gotica. Nei suoi sguardi abita la libertà di un’anima che rifiuta la gabbia.

La bellezza dell’imperfezione “Il film mostra il nostro diritto all’imperfezione e ci ricorda cosa significhi restare umani nel periodo meno umanizzante della storia”, ha detto Del Toro.

Frankenstein diventa così un manifesto politico e poetico. Non un horror in costume, ma un melodramma rock: rosso e nero, carne e anima.

È un film che racconta l’adolescenza eterna dell’uomo, la ribellione contro Dio, contro il sistema e contro sé stessi.

Il corpo come ideologia In Frankenstein la carne non è semplice materia, ma una scrittura politica. Ogni cicatrice diventa una parola di protesta contro l’omologazione del potere e la crudeltà della scienza che vuole dominare la vita.

La Creatura, composta da frammenti di corpi, diventa l’allegoria di un mondo che non accetta la diversità e tenta di eliminarla.

Un’epopea visiva: dal ghiaccio al sangue Girato tra Toronto, Edimburgo e Glasgow, il film è una sinfonia visiva.

La fotografia di Dan Laustsen alterna blu siderali e rossi incandescenti, mentre la scenografia di Tamara Deverell costruisce laboratori circolari e castelli che evocano Barry Lyndon e Crimson Peak.

Tutto è reale: set colossali, protesi, navi meccaniche.

Del Toro rifiuta il digitale per restituire al gotico la sua carne e la sua materia.

Alexandre Desplat e la musica del cuore spezzato La colonna sonora di Alexandre Desplat accompagna la storia come un requiem d’amore.

Archi, organi, cori solenni: un tema che oscilla tra lirismo e follia, trasformando il dolore di Victor in melodia.

È una partitura viva, che respira con i personaggi, come se anche la musica fosse un corpo ricomposto.

Eredità e futuro del mostro Con Frankenstein, Del Toro chiude il suo personale vangelo dei mostri: dal vampiro orologiaio di Cronos all’amore anfibio de La forma dell’acqua, fino a questa creatura che chiede soltanto di essere vista.

Ma apre anche un nuovo capitolo per il cinema fantastico: uno in cui il gotico smette di essere nostalgia e diventa atto politico.

Frankenstein non è solo resurrezione: è sopravvivenza poetica, memoria del dolore, riflessione sull’umanità che resta quando tutto il resto crolla.

Nel finale, la Creatura pronuncia la frase che riassume tutto: “Nella vita il cuore umano è spezzato, ma anche con il cuore spezzato si vive.”