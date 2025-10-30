"Frankenstein" di Del Toro ci rivela che il vero mostro è l'uomo

Dopo anni di attesa, Guillermo Del Toro porta su Netflix il suo omaggio dichiarato al capolavoro di Mary Shelley. Il film conserva l’anima gotica e filosofica dell’originale, esplorando la fragilità dell’essere umano e il confine tra bene e male. Jacob Elordi incarna una Creatura intensa e commovente, accanto a Oscar Isaac e Mia Goth. Il regista costruisce un racconto visivamente potente e carico di empatia. Una riflessione sull’accettazione, la diversità e la paura dell’altro