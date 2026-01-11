Offerte Sky
Riccardo Muti al carcere di Opera: “Tutti hanno un’anima propensa ad abbracciare il bello”

Chiara Ribichini

Foto: Marco Borrelli

Il Maestro ha tenuto un concerto con l’Orchestra Giovanile Cherubini che ha suonato strumenti realizzati dagli stessi detenuti con il legno dei barconi dei migranti. “Un’esperienza che mi ha molto arricchito come uomo e come musicista – sottolinea a Sky Tg24 - Noi non dobbiamo condannare queste persone, per quello ci sono i magistrati. Dobbiamo semplicemente stare vicino a loro e cercare di capire come anche in chi ha commesso un delitto efferato possa nascondersi una parte propensa ad abbracciare il bello”

