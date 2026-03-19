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Come Ucraina e Iran stravolgono l'agenda del Consiglio europeo

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

I due grandi temi di politica estera invertono le gerarchie del vertice dei leader europei a Bruxelles e fanno passare in secondo piano i punti che erano all'ordine del giorno, ossia la competitività e l’alleggerimento della burocrazia. Ma senza snellire le sue procedure l'Europa rischia anche di perdere peso geopolitico

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