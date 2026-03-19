Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Book Pride, perché abbiamo bisogno di fiere dell’editoria indipendente

Ludovica Passeri

È ormai un appuntamento fisso alla sua decima edizione Un momento di incontro tra scrittori e lettori, ma soprattutto tra editori. La fiera, che si terrà dal 20 al 22 marzo a Milano, valorizza case editrici e titoli che faticano a emergere in un'offerta letteraria sempre più dilatata. "Le piccole e medie realtà editoriali attraversano la crisi del settore puntando sulla qualità e sulle voci laterali. Ci consentono di spostarci dal centro alla periferia per vedere il presente in modo più chiaro", spiega la curatrice

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ