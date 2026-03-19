Book Pride, perché abbiamo bisogno di fiere dell’editoria indipendente

È ormai un appuntamento fisso alla sua decima edizione Un momento di incontro tra scrittori e lettori, ma soprattutto tra editori. La fiera, che si terrà dal 20 al 22 marzo a Milano, valorizza case editrici e titoli che faticano a emergere in un'offerta letteraria sempre più dilatata. "Le piccole e medie realtà editoriali attraversano la crisi del settore puntando sulla qualità e sulle voci laterali. Ci consentono di spostarci dal centro alla periferia per vedere il presente in modo più chiaro", spiega la curatrice