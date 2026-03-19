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Decapitare il regime, dove porta la strategia di Usa e Israele in Iran?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L'assunto alla base dell'azione di Stati Uniti e Israele è che eliminando i leader del regime, si possa rimuovere il regime stesso. Ma quello iraniano si sta dimostrando resiliente, e invece che fare passi indietro, appare più sanguinario e intransigente nei confronti di una trattativa

 

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