Snowboarder olimpico, due volte ai Giochi invernali, Emanuel Perathoner vede il sogno di Pechino 2022 svanire dopo un grave infortunio. Ma non si arrende: tra riabilitazione, protesi e una nuova carriera nel paralimpico, torna a gareggiare ai massimi livelli e guarda ora a Milano Cortina 2026, con un obiettivo chiaro e la stessa voglia di rialzarsi