Prima di La Sposa! di Maggie Gyllenhaal, in arrivo il 5 marzo 2026, c’è stato La moglie di Frankenstein (1935), il film di James Whale che ha trasformato una figura incompiuta del romanzo di Mary Shelley in un’icona del cinema horror. Elsa Lanchester ha inciso nell’immaginario collettivo un personaggio nato per “completare” il Mostro e diventato simbolo di ribellione. Dal bianco e nero Universal alle riletture contemporanee, la storia di un mito che non smette di perturbare