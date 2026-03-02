Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

La moglie di Frankenstein: la vera storia del mito che torna con il film La Sposa!

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Prima di La Sposa! di Maggie Gyllenhaal, in arrivo il 5 marzo 2026, c’è stato La moglie di Frankenstein (1935), il film di James Whale che ha trasformato una figura incompiuta del romanzo di Mary Shelley in un’icona del cinema horror. Elsa Lanchester ha inciso nell’immaginario collettivo un personaggio nato per “completare” il Mostro e diventato simbolo di ribellione. Dal bianco e nero Universal alle riletture contemporanee, la storia di un mito che non smette di perturbare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ