Sal Rivincita

Sanremo alla MoViola è la rubrica di Alessio Viola per Sky tg24 Insider, che nel day after ci porta dietro le quinte della finale del Festival della Canzone italiana. Una notte difficile da dimenticare tra sconvolgimenti internazionali e il trionfo di Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, che, a 56 anni, ha vinto la sua scommessa, passando per l'insolito passaggio di testimone in diretta che guarda al Festival del futuro