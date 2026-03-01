Offerte Sky
Spettacolo

Timofej Andrijashenko: “Sanremo? Il palco dell’Ariston è pura elettricità”

Chiara Ribichini

©IPA/Fotogramma

Il primo ballerino del Teatro alla Scala è stato protagonista della serata dei duetti del Festival danzando accanto a Patty Pravo che ha reso omaggio a Ornella Vanoni con “Ti lascio una canzone”. “Prima di entrare, dietro le quinte, ci guardavamo negli occhi e facevamo il tifo l’uno per l’altra” racconta. “È un’esperienza  che ti fa sentire davvero alle stelle”. E sulla coreografia: “L’abbiamo pensata e immaginata io e mia moglie Nicoletta”.  L’intervista

