Il primo ballerino del Teatro alla Scala è stato protagonista della serata dei duetti del Festival danzando accanto a Patty Pravo che ha reso omaggio a Ornella Vanoni con “Ti lascio una canzone”. “Prima di entrare, dietro le quinte, ci guardavamo negli occhi e facevamo il tifo l’uno per l’altra” racconta. “È un’esperienza che ti fa sentire davvero alle stelle”. E sulla coreografia: “L’abbiamo pensata e immaginata io e mia moglie Nicoletta”. L’intervista