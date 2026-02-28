The lady is a Trump

Sanremo si sveglia con la guerra in Iran che irrompe nella bolla del Festival. Carlo Conti, intervistato da Sky Tg24 Insider difende un’edizione “sana” tra polemiche e bilanci, mentre i duetti agitano classifiche e commenti. Intanto cresce l’attesa per la finale, con Napoli protagonista e lo sguardo già al 2027. Sanremo alla MoViola è la rubrica di Alessio Viola per Sky tg24 Insider, che ci porta dietro le quinte del Festival della Canzone italiana