"My voice, my choice" ha convinto l'Ue che servono fondi per l'aborto

Agnese Ranaldi

La Commissaria europea per l’Uguaglianza, la Preparazione e la Gestione delle Crisi, Hadja Lahbib durante la conferenza stampa sulla risposta della Commissione all’Iniziativa dei Cittadini Europei "My Voice, My Choice" presso la sede dell’Ue a Bruxelles, il 26 febbraio 2026

La Commissione Ue apre ai fondi comunitari per garantire l’aborto sicuro negli Stati membri. La decisione è arrivata grazie a un'iniziativa dei cittadini europei portata avanti da 300 organizzazioni, che celebra la svolta storica ma chiede finanziamenti aggiuntivi per concretizzare l’accesso alle cure

