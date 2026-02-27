Perché per garantire l’aborto sicuro in Ue non basta sbloccare i fondi

La Commissione europea apre all'utilizzo del Fondo sociale e risponde così alla campagna My Voice My Choice, ma nonostante la nuova possibilità rappresenti, nei fatti, un’agevolazione significativa – soprattutto per i Paesi, come molti dell’Europa orientale, dove esistono limiti di spesa che rendono difficile anche questo tipo di intervento – la misura non risolve il problema sul piano politico e legislativo
