Perché per garantire l’aborto sicuro in Ue non basta sbloccare i fondi

Luciana Grosso

Ispi
La Commissaria europea per l'uguaglianza, Hadja Lahbib, parla con i media al Berlaymont, sede della Commissione europea, il 26 febbraio 2026 a Bruxelles, in Belgio. (Getty)

La Commissione europea apre all'utilizzo del Fondo sociale e risponde così alla campagna My Voice My Choice, ma nonostante la nuova possibilità rappresenti, nei fatti, un’agevolazione significativa – soprattutto per i Paesi, come molti dell’Europa orientale, dove esistono limiti di spesa che rendono difficile anche questo tipo di intervento – la misura non risolve il problema sul piano politico e legislativo

