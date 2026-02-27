Discorso sullo Stato dell’Unione del Festival

"Sanremo alla MoViola" è la rubrica di Alessio Viola per Sky tg24 Insider, che ci porta dietro le quinte del Festival della Canzone italiana. Sal Da Vinci conquista l’Ariston tra standing ovation e viralità social, mentre cresce il fronte che lo vuole vincitore. Attesa per la serata dei duetti tra omaggi e ritorni storici. Ospite Vincenzo Schettini, tra polemiche e riflettori