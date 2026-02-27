Perché Boris ha segnato così tanto l'immaginario comune degli italiani

L'apparizione di Francesco Pannofino alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha riportato alla mente di molti il personaggio di René Ferretti. L'ennesima dimostrazione dell'impatto culturale della serie nata nel 2007 da un'idea di Luca Manzi e Carlo Mazzotta e dalle penne di Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo e Mattia Torre