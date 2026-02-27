Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie TV

Perché Boris ha segnato così tanto l'immaginario comune degli italiani

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

L'apparizione di Francesco Pannofino alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha riportato alla mente di molti il personaggio di René Ferretti. L'ennesima dimostrazione dell'impatto culturale della serie nata nel 2007 da un'idea di Luca Manzi e Carlo Mazzotta e dalle penne di Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo e Mattia Torre

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ