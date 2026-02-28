La legge elettorale, il referendum e la tentazione dell’Aventino

La norma esce dal limbo delle indiscrezioni, diventa testo perché – evidentemente – la maggioranza avverte una certa fretta. Forse non solo per l’obiettivo – ovvio – che non si vada a votare alla scadenza naturale della legislatura con il criticatissimo rosatellum. In mezzo c'è il referendum e la possibilità che la premier decida per il voto anticipato in caso di vittoria del "no". E la sinistra?