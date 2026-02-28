“Rapiscono i nostri figli!”: così nasce e cresce la psicosi collettiva

"Scomodati" è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato c'è il suo sguardo sull’attualità per leggere il presente. C'è allarmismo per il "branco di adolescenti" che semina panico in città ma nessuno parla del "branco di adulti" che si convince di minacce senza fondamento
