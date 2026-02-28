Se lo smartphone diventa una fotocamera avanzata: la strada di Xiaomi

Il mercato degli smartphone è entrato in una fase di saturazione. I cicli di sostituzione si allungano, la crescita è intermittente e l’irrobustimento delle specifiche non basta. Al Mobile World Congress 2026 Xiaomi propone due direttrici: da una parte la nuova serie 17, dall’altra il Leica Leitzphone powered by Xiaomi, quarta generazione per la prima volta disponibile anche in Italia, che sposta il baricentro sulla fotografia avanzata