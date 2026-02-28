Se lo smartphone diventa una fotocamera avanzata: la strada di Xiaomi

Il mercato degli smartphone è entrato in una fase di saturazione. I cicli di sostituzione si allungano, la crescita è intermittente e l’irrobustimento delle specifiche non basta. Al Mobile World Congress 2026 Xiaomi propone due direttrici: da una parte la nuova serie 17, dall’altra il Leica Leitzphone powered by Xiaomi, quarta generazione per la prima volta disponibile anche in Italia, che sposta il baricentro sulla fotografia avanzata
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider