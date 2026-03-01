Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Ghost Cat Anzu, un anime tra realismo e folklore giapponese

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Girato prima in live action e poi animato con la tecnica del rotoscopio, il film diretto da Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita, scritto da Shinji Imaoka e tratto dal manga di Takashi Imashiro racconta la storia di una piccola orfana di madre e della sua strana amicizia con uno yōkai

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ