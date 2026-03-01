Offerte Sky
Cronaca

Discriminazioni, l’Italia ha i servizi pubblici più inclusivi d’Europa

Gabriele De Palma
Nella Giornata contro le discriminazioni i dati Eurostat mostrano che è soprattutto la ricerca di un alloggio a creare le situazioni più problematiche nel Vecchio continente, particolarmente per i cittadini stranieri. La Pubblica amministrazione italiana vanta i migliori risultati a livello continentale

