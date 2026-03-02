Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Afghanistan, il Generale Bellacicco: “Il 15 agosto 2021 un tradimento"

Claudio Calì

Claudio Calì

©Getty

Dalla guida della Brigata alpina “Julia” al comando della Regione Ovest della missione ISAF in Afghanistan, con unità americane al suo comando, il Generale Marcello Bellacicco rilegge vent’anni di impegno internazionale: gli errori dell’Occidente, il ritorno talebano, il ruolo di Cina, Russia, Turchia e Iran e il rischio che Kabul torni a essere un santuario del jihadismo globale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ