I Presidenti della Repubblica al cinema: dal Divo a La Grazia, il Quirinale sullo schermo

Paolo Nizza

Da Sandro Pertini alle docufiction, dalle satire grottesche degli anni Settanta a Il Divo di Paolo Sorrentino, il cinema italiano ha raccontato il Presidente della Repubblica come una figura simbolica più che politica. In vista dell’uscita di La Grazia, il nuovo film di Sorrentino, al cinema dal 15 gennaio, con Toni Servillo protagonista, un viaggio nel Quirinale come luogo del dubbio, della responsabilità, della paternità morale e della solitudine del potere.

