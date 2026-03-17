Che conseguenze avrà il “no” dell’Ue a Trump sullo Stretto di Hormuz?

L'Unione europea ha risposto negativamente alla richiesta del presidente Usa che auspicava l'invio di forze militari nello Stretto. "Questa non è una guerra europea": il messaggio è arrivato forte e chiaro, ma quello che ancora non è chiaro è che tipo di reazione avrà l'inquilino della Casa Bianca che potrebbe rivalersi sull'Ue in diversi modi. Vediamo come
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