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Che conseguenze avrà il “no” dell’Ue a Trump sullo Stretto di Hormuz?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L'Unione europea ha risposto negativamente alla richiesta del presidente Usa che auspicava l'invio di forze militari nello Stretto. "Questa non è una guerra europea": il messaggio è arrivato forte e chiaro, ma quello che ancora non è chiaro è che tipo di reazione avrà l'inquilino della Casa Bianca che potrebbe rivalersi sull'Ue in diversi modi. Vediamo come

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