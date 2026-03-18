Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Perché la lotta femminista non può fare a meno dell'intersezionalità?

Giulia Mengolini

©Getty

Razzismo, genere, classe: le oppressioni si intrecciano e solo riconoscerle tutte insieme rende il movimento femminista inclusivo. “Il femminismo intersezionale”, teorizzato da una giurista statunitense nel 1989, è ancora un concetto imprescindibile. Ne parliamo con l'attivista Nogaye Ndiaye: "Ho dovuto fare un lavoro di decostruzione per capire quanto razzismo e sessismo si intrecciano nella vita di noi donne nere. La prima discriminazione? L'ho subita a quattro anni"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ