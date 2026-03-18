Perché la lotta femminista non può fare a meno dell'intersezionalità?

Razzismo, genere, classe: le oppressioni si intrecciano e solo riconoscerle tutte insieme rende il movimento femminista inclusivo. “Il femminismo intersezionale”, teorizzato da una giurista statunitense nel 1989, è ancora un concetto imprescindibile. Ne parliamo con l'attivista Nogaye Ndiaye: "Ho dovuto fare un lavoro di decostruzione per capire quanto razzismo e sessismo si intrecciano nella vita di noi donne nere. La prima discriminazione? L'ho subita a quattro anni"