Giappone e Corea del Nord, così l'Iran e Trump rompono gli equilibri

Pyongyang ha lanciato una serie di missili in direzione del Giappone. Gli ordigni sono caduti in mare, ma questo caso interroga sugli scenari che si verificherebbero in caso ci fosse un effettivo attacco, dal momento che il conflitto in Medio Oriente ha reso insolitamente tesi i rapporti tra Washington e Tokyo in un quadro generale e potenziale di rottura degli equilibri internazionali che preoccupa